Victoria Monét pierwsze kroki jako autorka tekstów stawiała u boku producenta Rodneya Jerkinsa. Podpisała kontrakt z Atlantic Records i w 2014 r. wydała debiutancki album EP "Nightmares & Lullabies - Act 1" oraz kolejną EPkę w roku 2015 "Nightmares & Lullabies - Act 2". Jest autorką piosenek z repertuaru wielu znanych artystów m.in. Ariany Grande, Nas , TI, Lupe Fiasco, Chrisa Browna, Diddy Dirty Money, Janelle Monáe czy Jasmine V. 26 lipca 2016 Victoria Monét wydała pierwszy singiel "Do You Like It" z albumu "Life After Love", na który wszyscy czekamy z niecierpliwością. Victoria połączyła siły z Arianą Grandę i nagrały utwór "Better Days", który jest apelem o pokój w Ameryce.

Poniżej przedstawiamy rozkład godzinowy polskich koncertów Ariany Grande podczas europejskiej trasy DANGEROUS WOMAN TOUR:

31 maja, 1 czerwca 2017 r. - Łódź, Atlas Arena. Bilety są wciąż dostępne.

EARLY ENTANCE 18:15

OTWARCIE BRAM 18:30

DJ 19:30 - 20:00

Victoria Monét 20:10 - 20:40

Ariana Grande 21:00 - 22:30