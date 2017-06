Jak zapewniała na konferencji prasowej rzecznik Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Joanna Hassa, festiwal adresowany jest nie tylko do miłośników kultury niemieckiej.

"Oczywiście, uczestnicy spotkania mogą liczyć na kontakt z kulturą i językiem niemieckim, zarówno w profesjonalnym, jak i amatorskim wydaniu. Jednak nasz festiwal to także okazja do pokazania młodzieży - tej należącej do mniejszości, jak i ich kolegom zainteresowanym życiem u zachodniego sąsiada, że nie musi w poszukiwaniu atrakcji wyjeżdżać za granice naszego kraju. Ciekawie i kolorowo może być także w rodzinnych stronach" - przekonywała Hassa.

Na scenie festiwalu wystąpią m.in. grupa muzyczna Companieros, Chwila Nieuwagi, Lobotomia, oraz 4xSample Beatboxcrew. Główną imprezą towarzyszącą festiwalu będzie konkurs piosenki "Superstar 2017".

Oprócz występów muzycznych przygotowano zawody na ścianie wspinaczkowej oraz jazdy na monocyklu. Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae zaprasza na warsztaty twórcze, a Niemieckie Towarzystwo Oświatowe na warsztaty animacji językowej. Ciekawostką festiwalu będą pokazy dronów i robotów przygotowane przez koła naukowe Politechniki Opolskiej.

Na zainteresowanych kontaktami z kulturą i nauką niemiecką czekać będą punkty informacyjne m.in. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej czy Instytut Goethego. Pierwszy JugendFestivalMłodych odbędzie się 23 września na terenie opolskiego DomEXPO.

Organizatorem pierwszej edycji JugendFestivalMłodych jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.