1 lipca - Francesco Cafiso Quartet ( Włochy)

European Jazz Stars. Wirtuoz saksofonu altowego, ambasador włoskiego jazzu o imponującej biografii. Jako „cudowne dziecko włoskiego jazzu” , zaczął grać w wieku lat 9, zadebiutował mając lat 11, by trzy lata później wyjechać w trasę po Europie z Wyntonem Marsalisem. Grał z największymi amerykańskimi jazzmanami jak: Hank Jones, Dave Brubeck, Cedar Walton, Joe Lovano, Christian McBride. Laureat wielu prestiżowych nagród, występował w Białym Domu przed prezydentem Barackiem Obamą.

Od kilku lat jest dyrektorem artystycznym“ Vittoria Jazz Festival”odbywającym się w jego rodzinnym, sycylijskim miasteczku .

Zachwyca mistrzowską grą, niezwykłą twórczą inwencją, kreowanym brzmieniem, techniką, a jego koncerty są porywające.

8 lipca - John Pizzarelli Celebrates Sinatra & Jobim @ 50 with Daniel Jobim (USA, Brazylia)

Jazzowy Top. Premiera. Mistrz swingu, znany amerykański gitarzysta, wokalista i wnuk Antonio Carlosa Jobima, laureat Grammy, Daniel Jobim po raz pierwszy w Polsce!

John Pizzarelli to gwiazdor gitary jazzowej (swingowej), wokalista, kompozytor oraz lider własnych zespołów. Na koncie ma ponad 20 nagradzanych albumów oraz ponad czterdzieści albumów nagranych m.in. z Paul McCartney, James Taylor, Buddy DeFranco, Christian McBride, topowym big bandem the Clayton-Hamilton Jazz Orchestra.

Sensacją koncertu będzie udział wnuka legendy bossa novy, Antonio Carlosa Jobima, Daniela Jobima. Pianista, wokalista, kompozytor, producent, jest laureatem Grammy w kategorii Latin Jazz Performance. Współpracował z czołówką artystów jak João Gilberto, Gilberto Gil, Stevie Wonder, Sting.

15 lipca – Oregon (USA)

Amerykańska grupa należy do elitarnego grona legend jazzu. To jedna z czołowych formacji grających muzykę improwizowaną, łączącą muzykę hinduską, etniczną oraz zachodnią muzykę klasyczną z jazzem. Grupa ma na koncie cztery nominacje do nagrody Grammy.

Zespół jest prekursorem etno - jazzu. To ewenement formalny i stylistyczny w historii muzyki jazzowej, ale także dowód na wierność artystyczną projektu. Dziś grupę tworzą: gitarzysta klasyczny, pianista Ralph Towner, saksofonista, oboista Paul McCandless, kontrabasista Paolino Dalla Porta, perkusista, Mark Walker.

Astronauci Apollo 15 słuchali muzyki Oregonu podczas wyprawy na Księżyc, a dwa jego kratery otrzymały nazwy od utworów zespołu ("Icarus" i "Ghost Beads").

22 lipca - Nicholas Payton Afro - Caribbean Mixtape ( USA)

Jazzowy Top. Great American Jazz. Premiera Afro-Caribbean Mixtape.

Laureat nagrody Grammy, jeden z czołowych światowych trębaczy jazzowych, multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor. Jest powszechnie uważany za jednego z największych artystów naszych czasów, który zdobył szacowne miejsce w historii muzyki.

Koncertował z legendarnymi artystami jak m.in Ray Brown, Ray Charles, Art. Blakey, Roy Haynes, Joe Henderson; występował i nagrywał z tuzami jazzu jak : Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Christian McBride, Roy Hargrove. Jest związany z warsztatową orkiestrą Wyntona Marsalisa – Lincoln Center Jazz Orchestra . Prowadzi cieszące się uznaniem i popularnością własne autorskie zespoły.Nagrał ścieżkę dźwiękową do znanego filmu Kansas City Roberta Altmana. Współpracuje z gwiazdami wokalistyki takimi jak Casandra Wilson, Esperanza Spalding.

29 lipca - James Carter Quartet "The Flying Particles (USA)

Jazzowy Top. Great American Jazz. “Jeden z najbardziej ekscytujących wirtuozów saksofonu we współczesnym jazzie” w/g magazynu Jazz Times. Wielokrotnie wybierany jako nr 1 na świecie w kategorii saksofon barytonowy magazynu Down Beat. Lider własnych zespołów, autor wielu wysoko cenionych płyt oraz współpracownik wielu gwiazd współczesnego jazzu. Już w młodości grał w formacjach kierowanych przez słynnych liderów: Wyntona Marsalisa (Lincoln Center Jazz Orchestra), Lestera Bowie (New York Organ Ensemble), ale też z Arethą Franklin, Davidem Murray'em, Sonny Rollins'em, Art Ensemble of Chicago. W filmie Roberta Altmana Kansas City zagrał legendarnego saksofonistę Bena Webstera.

Wirtuoz saksofonów i klarnetów, jest dziś wpływowym muzykiem i jednym z najbardziej podziwianych saksofonistów swojej generacji , który odgrywa dużą rolę w propagowaniu i tworzeniu przyszłości muzyki jazzowej.

5 sierpnia - Marek Napiórkowski Sextet

Wirtuoz gitary jazzowej, kompozytor, lider własnych zespołów i jeden z najbardziej cenionych w Polsce muzyków . Gra i tworzy znakomitą muzykę pełną kompozytorskiego rozmachu, wyrafinowanych harmonii i niespotykanych współbrzmień. W jego autorskich projektach uczestniczyli m. in. Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Stanisław Soyka , Anna Maria Jopek. Uczestniczył w niezliczonej ilości projektów i nagrań z takimi wybitnymi artystami jak: Pat Metheny, Richard Bona, Mino Cinelu , Dhafer Youssef, Ivan Lins, Urszula Dudziak, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski.

Gitarzysta Jazzowy roku 2012, 2013 i 2014 wg magazynu Jazz Forum, sześciokrotnie nominowany do nagrody Fryderyka.

19 sierpnia - Christian Bakanic s Trio Infernal (Austria)

Lider, Christian Bakanic jest austriackim wirtuozem akordeonu i kompozytorem, który „ zmienia wizerunek akordeonu”.

Grupa ma niewiele wspólnego z klasycznym triem akordowym. Zespół przekracza rozmaite granicy muzyczne. Bardzo ciekawie łączy spontaniczność jazzu, temperament i pasję tango nuevo z dyscypliną europejskiej muzyki klasycznej, różnorodnością europejskiej tradycyjnej muzyki ludowej oraz z nowoczesnymi rytmami sceny klubowej. Wynikiem ich artystycznych poszukiwań jest kreatywna muzyka pełna wirtuozerii , która zjednuje trio szerokie grona słuchaczy.

12 sierpnia - Grzegorz Turnau - TurBikon

Usłyszymy specjalny program z udziałem uznanych muzyków jazzowych, Roberta Kubiszyna na gitarze basowej i Czarka Konrada na perkusji.

Grzegorz Turnau, znakomity krakowski artysta - pianista, aranżer, wokalista, autor tekstów, kompozytor. Stworzył swój indywidualny, niepowtarzalny styl muzyczny i kompozycyjny charakteryzujący się precyzją kompozycyjną i nienagannym, eleganckim wykonawstwem.

Laureat wielu prestiżowych nagród m.in.: 9 Fryderyków, 2 Wiktorów, Grand Prix Festiwalu w Opolu, nagrody Mateusza radiowej Trójki.

Współpracował z rozmaitymi osobowościami artystycznymi jak : Ewa Małas - Godlewska, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zbigniew Preisner, Stanisław Soyka, Anna Maria Jopek, Magda Umer.

26 sierpnia - Josemi Carmona & Javier Colina feat. José Ruiz Bandolero (Hiszpania)

Mistrzowie i innowatorzy jazz flamenco dwóch pokoleń wystąpią na finał festiwalu po raz pierwszy w Polsce.

Carmona jest jedną z podstawowych postaci w najnowszej historii muzyki hiszpańskiej, flamenco i gitary. Syn maestro Pepe Habichuela jest spadkobiercą istotnego dziedzictwa czterech generacji artystów z Granady. Dwukrotnie nominowany do nagrody Latin Grammy. Wystąpił w filmie “Flamenco” Carlosa Saury.

Colina zaś jest jednym z najważniejszych muzyków hiszpańskich i jednym z najwybitniejszych kontrabasistów współczesnej sceny flamenco. Występował z legendami jazzu jak: Dizzy Gillespie, Hank Jones, George Benson oraz z największymi gwiazdami flamenco i latin jazzu jak: Tete Montoliu, Chucho i Bebo Valdez.