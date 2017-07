Bilety na pierwszy koncert artysty są już niedostępne. Dlatego organizator poinformował o uruchomieniu sprzedaży biletów na koncert dzień później. Bilety są dostępne na eventim, ale - uwaga - z naszych informacji wynika, że szybko się kończą.

Po wydanych w 2011 roku albumie "+" i w 2014 roku albumie "x" Ed umocnił swoją pozycję na międzynarodowej arenie muzycznej płytą "÷". Krążek ukazał się 3 marca 2017 roku, a pochodzące z niego utwory jeszcze przed premierą wydawnictwa zaczęły bić rekordy popularności. Single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" tuż po premierze stały się najczęściej odtwarzanymi utworami w serwisie Spotify, przy czym pierwszy z wymienionych pobił rekord najchętniej słuchanej piosenki w historii serwisu. W dniu premiery płyta "÷" odniosła równie wielki sukces bijąc rekord odtworzeń. W Polsce krążek uzyskał status podwójnie platynowej płyty, natomiast piosenki "Shape Of You" i "Castle On The Hill" zdobyły w naszym kraju wyróżnienia odpowiednio diamentowego singla i podwójnej platyny. Obecnie album promuje utwór "Galaway Girl". Na całym świecie płyta "÷" sprzedała się w nakładzie przekraczającym 26 milionów egzemplarzy.

Eda Sheerana ostatnio gościliśmy w Polsce w 2015 roku. Wokalista wystąpił wówczas na warszawskim Torwarze. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się w zaledwie tydzień.

Ceny biletów:

Płyta: 269 PLN

Trybuna Dolna: 379 PLN

Trybuna Dolna: 269 PLN

Trybuna Górna: 229 PLN

Trybuna Górna: 209 PLN

Sektor K: 400 PLN