Travis Scott zagra 18 czerwca. Artysta (tak naprawdę nazywa się Jacques Webster) dorastał na przedmieściach teksańskiego Houston. Raper i producent związany jest od 2012 roku z wytwórnią Kanyego Westa GOOD Music. Znany jest z unikalnego stylu rapowania połączonego ze śpiewaniem z użyciem Auto-Tune’u. Wyprodukował oraz współprodukował muzykę dla takich gwiazd jak Kanye West, Rihanna i Drake. Współpracował także z Jayem-Z, Pushą T i Meek Millem. Jego mixtape’y „Owl Pharaoh" (maj 2013) i „Days Before Rodeo" (sierpień 2014) sprawiły, że Scott stał się rozpoznawalną postacią na amerykańskiej scenie trapowej. Jednak dopiero debiutancki album „Rodeo" (2015) przyniósł mu ogromną popularność – zadebiutował na 3. miejscu listy najpopularniejszych albumów w USA, zawiera także największy do tej pory hit Travisa „Antidote" (208 mln wyświetleń na YouTube i 211 mln odtworzeń w Spotify). Po 5 latach na scenie raper ma na koncie trzy platynowe single oraz #1 na liście najpopularniejszych albumów w USA – „Birds in the Trap Sing McKnight" (2016). Na albumie pojawili się tacy goście jak The Weeknd, Kendrick Lamar, André 3000 i Young Thug.

Umarł Chet Faker, niech żyje Nick Murphy! - głosiły media, kiedy artysta za pomocą swojego konta na Twitterze postanowił poinformować, że rezygnuje z używania swojego pseudonimu i od teraz będzie tworzyć pod własnym nazwiskiem. Młody australijski twórca znalazł pierwszych wielbicieli, kiedy w 2011 roku opublikował cover "No Diggity" z repertuaru Blackstreet. W ciągu roku, jeszcze wtedy znany jako Chet Faker, stał się jednym z najbardziej komentowanych nowych artystów. Zainteresowanie swoją twórczością udało mu się utrzymać dzięki licznym przebojom takim jak „Fool Of Me", „Melt", „Talk Is Cheap", „Gold" czy choćby współpracą ze swoim rodakiem Flume. W kwietniu 2014 artysta wydał debiutancki album „Bulit On Glass" zyskując świetne recenzje, czego potwierdzeniem były również późniejsze koncerty i występy na największych festiwalach, w tym koncert na Open'er Festival w 2015, który wypełnił po brzegi Tent Stage. Kiedy postanowił wydawać pod swoim prawdziwym nazwiskiem, nie kazał długo czekać swoim fanom na efekty tej przemiany - po dwóch singlach dość szybko pojawił się nowy projekt, pięciotrackowa epka „Missing Link". Z tym materiałem Nick Murphy pojawi się na Main Stage Kraków Live Festival.

Birdy zyskała popularność w wieku 14 lat coverem utworu Bon Iver "Skinny Love". Od tamtego czasu bardzo dużo się wydarzyło. Artystka zrezygnowała ze swojego swobodnego, nastoletniego życia i w tym czasie dojrzewała muzycznie. 19-latka wydała trzy albumy, wyruszyła w światową trasę koncertową, wystąpiła podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich, otrzymała nominację do Brit Award (w kategorii British Female Solo Artist) oraz napisała utwory do popularnych filmów: "Gwiazd naszych wina" i "Igrzyska śmierci".

Najnowszy album "Beautiful Lies" (2016) opowiada o poznawaniu siebie i o tym, jak trudne potrafią być dla człowieka zmiany. "Dla mnie wyprowadzka z domu była dziwna i nieco przerażająca. Moje życie nabrało tempa. Były takie sytuacje, w których dzwonili do mnie znajomi i pytali: "Gdzie jesteś?", a ja odpowiadałam, że – tak naprawdę – nie mam pojęcia."

Jej teledyski zostały obejrzane 413 mln razy w serwisie YouTube, a nagrania sprzedały się w liczbie ponad 10,5 mln na świecie.

Oto ceny biletów:

karnet 2-dniowy – 359 PLN / karnet 2-dniowy + pole namiotowe – 419 PLN

bilet jednodniowy – 199 PLN