Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych artystek na polskiej scenie muzycznej. Kasia Kowalska jest autorką wielu przebojów: "Prowadź mnie", "A to co mam", "Wyznanie", "Coś optymistycznego", "Wyrzuć ten gniew", "Spowiedź", "Antidotum", "To co dobre", "Być tak blisko", "Co może przynieść nowy dzień". Jest obecna na scenie muzycznej już od ponad 20 lat.

Kasia Kowalska pracuje nad nowa płytą, którą zapowiada singiel "Aya". Premierę nowego albumu zaplanowano na jesień 2017. Przygotowując się do wydania płyty Kasia Kowalska zagra koncert 29 października w warszawskim klubie Stodoła.

Bilety:

Przedsprzedaż – 59,00 zł (stojące), 100,00 zł (balkon)

Od 7 października – 66,00 zł (stojące), 110,00 zł (balkony)

do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)

Sprzedaż internetowa: Stodola.pl