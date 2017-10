Wokalistka zaprezentuje się dwukrotnie: 4 marca zaśpiewa w krakowskiej Tauron Arenie Kraków, zaś dwa dni później, 6 marca wystąpi na warszawskim Torwarze.

Rozgłos zdobyła dzięki nagraniom z SBTRKT, koncertom u boku Jacka Penate i wsparciu kultowego undergroundowego radia Rinse FM, a wielu widziało w niej kobiecą odpowiedź na sukcesy Jamesa Blake'a czy Jamiego Woona. Kolejne świetne single zapowiadające debiutancki album: "Running" oraz "Wildest Moments" wzbudziły jednak sensację także poza kręgiem fanów nowego R'N'B i muzyki tanecznej. Debiutancki album "Devotion" potwierdził unikalny talent Brytyjki do łączenia nowoczesnych brzmień z tym, co uniwersalne i ponadczasowe: świetnymi aranżami, znakomitymi melodiami i unikalnym głosem. Drugi album w karierze, "Tough Love", to płyta będąca fuzją elektroniki, popu i klasycznego R&B, powstała w dużej mierze w Nowym Jorku pod okiem duetu producenckiego BenZell, który tworzą Two Inch Punch oraz znany ze współpracy z Katy Perry, Benny Blanco. Przy komponowaniu piosenek tym razem wspomogli artystkę nie tylko znany z „Devotion” Dave Okumu, ale także m.in. Ed Sheeran i Miguel.

Jessie Ware nie ustaje jednak w komponowaniu popowo-elektronicznych przebojów – dwa single z nadchodzącego albumu artystki również przykuły uwagę publiczności i mediów, szybko gromadząc ponad milion wyświetleń.

Utwór "Selfish Love" jest zapowiedzią nowego kierunku muzycznego artystki znanej wcześniej z kojących, soulowych utworów opowiadających o miłości i jej braku.