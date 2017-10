Tegoroczny festiwal odbędzie się pomiędzy 4 a 8 lipca 2018 roku.

Od czasu ich pierwszego wydawnictwa w 2001 r. Gorillaz okazali są jednym z najbardziej unikalnych i ikonicznych zespołów. Stali się globalnym zjawiskiem i osiągnęli sukces, który stał się przełomem w muzyce popularnej. Debiutancki album Gorillaz sprzedał się w nakładzie 6 milionów egzemplarzy i zawierał uwielbiane po dziś dzień single "Clint Eastwood" i "19-2000". Następca debiutu, wydany w 2005 roku „Demon Days”, przyniósł im jeszcze większą popularność, a single „DARE", „Dirty Harry” i nagrodzony Grammy "Feel Good Inc.” stały się hitami w Europie i Ameryce. Ten moment to także ich pierwszy nr 1 w Wielkiej Brytanii – na szczyt listy wspiął się "DARE" - oraz opinia jednej z najlepszych płyt roku.

W 2010 roku Gorillaz powrócili ze swoją trzecią płytą zatytułowaną „Plastic Beach”, swoistą podróż ze Wschodu na Zachód w towarzystwie tak zróżnicowanych gości, że trudno było w tamtym czasie o większy eklektyzm. Razem z Gorillaz nagrywali Lou Reed i Snoop Dogg, De La Soul i Mos Def, ale także The Syrian National Orchestra Of Arabic Music i pokręcona jazzowa formacja Hypnotic Brass Ensemble. Do składu dołączyli wtedy znani z The Clash Mick Jones i Paul Simonon, którzy zagrali razem po raz pierwszy od czasu rozpadu swojej macierzystej formacji. Przy okazji „Plastic Beach” Gorillaz zagrali pierwszą pełną trasę koncertową obejmującą zarówno występy festiwalowe, jak i koncerty w wielkich halach.

Wydany w tym roku „HUMANZ”, pierwszy album Gorillaz od siedmiu lat, to ich najbardziej aktualny, bogaty i panoramiczny album, opisywany jako rowerowa przejażdżka przez hip hop, R'n'B, pop, reggaeton, soul i rock and roll. Na „HUMANZ” Murdoc, Noodle, Russel i 2D jak zwykle zaprosili do współpracy grono uznanych artystów (wśród nich m.in. Jehnny Beth z Savages, Danny’ego Browna, Benjamina Clementine’a, De La Soul, Grace Jones, Zebra Katz, czy Pusha T).

Sprzedaż od 8.09.2017 do 15.12.2017 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Pula karnetów Early Bird wynosi minimum 10 000 szt.

karnet 4-dniowy – 499 PLN karnet 4-dniowy + pole namiotowe – 579 PLN karnet weekendowy (pt, sb) – 379 PLN karnet weekendowy (pt, sb) + pole namiotowe – 439 PLN