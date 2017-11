Muzyk wystąpi 5 czerwca w warszawskim kubie Palladium.

Father John Misty (Joshua Tillman) to amerykański multiinstrumentalista, który przez pierwsze lata swojej muzycznej działalności grał na perkusji w zespole Fleet Foxes. Współpracę z grupą zakończył w 2012 roku, decydując się tym samym na karierę solową i wydając album „Fear Fun”. Przełomowym momentem okazał się jednak kolejny krążek, wydany rok później „I Love You, Honeybear”. Father John Misty wzbudził nim zainteresowanie publiczności i mediów poza dotychczasowym, wąskim gronem odbiorców. Płyta do tej pory uznawana jest za jeden z najlepszych krążków 2015 roku.

Rok później artysta wydał singiel „Real Love Baby”, a także pojawił się w jednym z utworów The Avalanches.

W 2017 roku artysta wydał swój trzeci solowy album, zatytułowany „Pure Comedy”. Płytę promuje singiel o tym samym tytule.

Muzyk zaangażowany był dodatkowo w tworzenie muzyki do serialu „True Detective” oraz filmu o swojej żonie (Emma Elizabeth Tillman). Czerwcowy koncert będzie pierwszym headlinerskim występem artysty w Polsce!