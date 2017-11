Sandoval to jeden z najwybitniejszych żyjących muzyków jazzowych. Jego historia nierozerwalnie związana jest z Kubą, gdzie urodził się w 1949 roku. Swoją oficjalną edukację muzyczną rozpoczął w wieku 12 lat. Grał już na wielu instrumentach, kiedy zdecydował się poświęcić grze na trąbce. W wieku 16 lat dołączył do kubańskiej Orkiestry Narodowej, a następnie kontynuował swoją karierę w najlepszym kubańskim zespole jazzowym Irakere, gdzie występował wspólnie z Chucho Valdesem i Paquito D'Rivera. Od 1981 roku koncertował już z własnym zespołem.

Muzyk z czasem spotkał się z prześladowaniami ze strony reżimu, który był niechętny "imperialistycznej muzyce". Z tego powodu Sandoval wraz rodziną uciekł z kraju do USA w 1990 roku. Tu jego talent został w pełni doceniony. Kolejne albumy przyniosły mu 19 nominacji do nagrody Grammy (w tym 10 zwycięstw), 6 nagród Billboard, a także statuetkę Emmy za ścieżkę dźwiękową do filmu „Miłość lub ojczyzna”, który opowiada historię jego życia. W postać Sandovala wcielił się w tym filmie Andy Garcia.

Fani będą mieli okazję posłuchać kompozycji artysty, łączących w sobie klasyczne standardy jazzowe oraz latynoamerykańskie rytmy, w krakowskim ICE Congress Center (15 lutego) oraz Sali Ziemi MTP w Poznaniu (17 lutego).