Występ formacji zaplanowano na 3 lipca 2018 roku. Miejscem koncertu będzie krakowska Tauron Arena.

Pearl Jam zagra 14 koncertów w ramach europejskiej trasy koncertowej w czerwcu i lipcu 2018 roku. Trasa rozpocznie się 12 czerwca w Amsterdamie, a zakończy 14 lipca w Lizbonie. Podczas trasy zespół zawita po raz pierwszy od 1996 roku do Rzymu i zagra swoje pierwsze koncerty w Padwie (Włochy) i w Krakowie (Polska). Specjalna przedsprzedaż dla aktualnych (stan na dzień 30 listopada) członków fan clubu Pearl Jam Ten Club startuje dzisiaj.

22 października 2015 roku minęło 25 lat od pierwszego koncertu Pearl Jam. Po dziesięciu albumach studyjnych, setkach wyjątkowych występów na żywo i oficjalnych bootlegów koncertowych zespół ciągle cieszy się uznaniem krytyków i sukcesem komercyjnym – sprzedał ponad 85 milionami albumów na świecie i w tym roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Z okazji legendarnych, wyprzedanych występów Pearl Jam na stadionie Wrigley Field podczas historycznego dla klubu Chicago Cubs sezonu World Series, zespół wydał niedawno film dokumentalny Let’s Play Two i towarzyszącą mu ścieżkę dźwiękową.

Pearl Jam grało już w Polsce kilkukrotnie - pierwszy pamiętny koncert miał miejsce 1 listopada 1996 roku na warszawskim Torwarze. Potem zespół w 2000 roku zagrał dwukrotnie w katowickim Spodku. W 2007 roku grupa zagrała na Stadionie Śląskim. Później zaś - dwa razy na festiwalu Open'er w 2010 i 2014 roku.