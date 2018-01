Tegoroczny festiwal obędzie się po raz 24. Zaplanowano go pomiędzy 2 a 4 sierpnia 2018 roku w Kostrzyniu nad Odrą.

Pierwszym polskim wykonawcą, który się na Przystanku Woodstock zaprezentuje jest formacja Lao Che - jej nowa płyta "Wiedza o społeczeństwie" trafi do sklepów w lutym. Lao Che to legenda Woodstock, koncert formacji na tym festiwalu z 2008 roku przeszedł do historii polskiego rocka.

Drugim wykonawcą jest formacja Arch Enemy. Grupa na pewno zaprezentuje nagrania z wydanej w ubiegłym roku płyty "Will To Power". Arch Enemy jest pierwszą, ale na pewno nie ostatnią zagraniczną gwiazdą festiwalu.