Koncert paryskiej artystki „eksperymentalnego popu” odbędzie się trzeciego dnia festiwalu na Dużej Scenie Teatru Muzycznego Capitol. Camille zaśpiewa utwory ze swojego najnowszego albumu „OUI”, na który składają się m.in. piosenki folkowe, hymny i ballady.

Dyrektor Teatru Muzycznego Capitol Konrad Imiela podkreślił, że Camille jest autorką większości piosenek, które wykonuje. „Gdy obserwujemy to, co dzieje się na świecie w materii śpiewania w teatrze, to ta artystka pasuje tu jak mało kto. Camille jest bardzo przesycona francuską tradycją wykonawczą, a jednocześnie jest bardzo nowoczesna” - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Imiela.

Jednym z filarów Przeglądu Piosenki Aktorskiej jest Koncert Galowy. W tym roku będzie on poświęcony twórczości zmarłego w 2017 r. Wojciecha Młynarskiego. Koncert wyreżyseruje Agnieszka Glińska. Imiela podkreślił, że wybrano mało znane piosenki Młynarskiego. „Przy tym układ scenariusza, którzy zaproponowała Agnieszka Glińska mocno komentuje współczesną rzeczywistość polityczną i społeczną” - mówił.

Cezary Studniak, szef artystyczny PPA, zwrócił uwagę na zestawienie wrażliwości Glińskiej i Młynarskiego. „Wojciech Młynarski zawsze zachowywał szacunek dla człowieka, komentując rzeczywistość robił to z klasą, to podobna wrażliwość do tej, która charakteryzuje Agnieszkę” - powiedział Studniak.

W tegorocznej edycji PPA kilka wydarzeń poświęconych będzie przeszłości i powrotowi do tradycji wokalnych minionych lat. Zaprezentowany zostanie spektakl Komuny Warszawa „Cezary idzie na wojnę” z pieśniami Stanisława Moniuszki. Z kolei sztuka Jeana Cocteau „Piękny nieczuły” przedstawi wspomnienie o Edith Piaf.

Nieodłącznym elementem PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Jego finałem jest koncert składający się z dwóch części. Pierwsza to występ laureatów Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki, druga zaś to koncert przygotowany przez uznanych już artystów. W tym roku będzie to widowisko zatytułowane „Co to za dom!”, które wyreżyseruje aktorka Teatru Starego w Krakowie Ewa Kaim.

„To przedstawienie o szeroko rozumianym lęku. Zaczęliśmy od lęku przed uchodźcami, ale ten lęk dotyczy wszelkiej inności” - mówił Studniak. W koncercie wystąpią m.in. Jerzy Trela, Krzysztof Globisz oraz Katarzyna Nosowska.

Podczas tegorocznej edycji PPA odbędzie się kilka premier, w tym koncert „Flower Power” w reż. Jerzego Bielunasa, koncert „Ach!” Katarzyny Groniec oraz dziesięć koncertów Nurtu Off. „Spektakle Nurtu OFF od kilku lat koncentrują się wokół tematyki +inności+, kulturowej, religijnej czy płciowej. Podobnie jest w tym roku” - powiedział rzeczniczka PPA Joanna Kiszkis.

Tematyce przenikania się kultur i szukania własnych korzeni poświęcony będzie spektakl „The Blind Poet” belgijskiej grupy Needcompany.

W programie PPA znalazł się również koncert pod wodą „AquaSonic” grupy Bewteen Music. Jak podkreślają organizatorzy, to nie tylko koncert, ale także widowisko, oprawione kunsztowną grą światła. Zanurzeni w akwariach artyści grają na dostosowanych do gry pod wodą instrumentach.

Organizatorem PPA jest wrocławski Teatr Muzyczny Capitol.