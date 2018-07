Naprawdę nazywa się Karen Marie Aagaard Ørsted i jest dziś jedną z najciekawszych europejskich wokalistek.

Światową rozpoznawalność przyniósł MØ hit „Lean On”, nagrany wspólnie z Diplo i jego projektem Major Lazer. „Lean On” był najchętniej streamowanym utworem 2015 roku w serwisie Spotify, a w Polsce jego popularność powróciła ze zdwojoną siłą jesienią ubiegłego roku, kiedy nagranie wykorzystała w swoich reklamach jedna ze stacji telewizyjnych. Klip do „Lean On” doczekał się prawie 2,3 miliarda wyświetleń na YouTube. Zwycięskiego składu się nie zmienia, co najwyżej poszerza, dlatego w 2016 Major Lazer ponownie połączyli siły z MØ, dorzucając jeszcze do kompletu Justina Biebera. Efektem było świetne nagranie „Cold Water”.

Kilka miesięcy temu MØ wydała mini-album „When I Was Young”, jej pierwszy autorski projekt od czasu debiutanckiego albumu "No Mythologies to Follow". EP-ka pojawiła się po trzyletniej serii hitów singlowych i miała być swoistym zamknięciem pewnego etapu, przygotowaniem na pełny album nr 2. Już w 2018 roku MØ powróciła na listy przebojów radiowych i listy przebojów streamingowych dzięki kilku bardzo udanym współpracom z Diplo ("Get It Right"), Jackiem Antonoffem ("Never Fall In Love"), ALMĄ ("Dance For Me") i Noah Cyrus ("We Are F ** ked") Pojawiła się także jako członkini super grupy, która na antenie BBC Radio 1 Live Lounge wykonała wspólnie z Dua Lipą "IDGAF", zaraz obok Charli XCX, Zary Larsson i wspomnianej ALMy, która będzie supportem jej warszawskiego koncertu.

Obecnie MØ koncertuje w ramach trasy Forever Neverland, która rozpoczęła się na kalifornijskim festiwalu Coachella, zahaczyła o europejskie festiwale (w tym Open’er Festival), a jesienią przeniesie się do klubów i hal koncertowych w Europie. Jej częścią będzie nie tylko gigantyczny koncert w Kopenhadze, stolicy jej rodzinnego kraju, ale także występ dla polskiej publiczności w Warszawie. Już 21 listopada w klubie Stodoła!

MØ, 21 listopada, Klub Stodoła



Ceny biletów: 125 PLN, 145 PLN

Przedsprzedaż biletów: wtorek, 10 lipca 10:00 – koniec przedsprzedaży 11 lipca 22:00

Sprzedaż otwarta: czwartek, 12 lipca 10:00