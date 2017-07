Adam Nergal Darski, lider zespołu Behemoth zabrał głos i poparł demonstracje, które wczoraj odbyły się w licznych polskich miastach.

"Jest bardzo rozczarowujące patrzeć, jak rządząca Polską partia - PiS zabija niemal trzydzieści lat polskiej demokracji. Mentalnie wracamy do jaskini" - stwierdził muzyk w poście, napisanym w całości po angielsku.

I'm there with all my rebellious spirit to support my fellow countrynen protesting against totalitarian propaganda of Polish government. Today in many Polish citites people go in the street manifesting their disapproval and reluctance... it's super dosappointing to witness how the ruling party of Poland PIS is KILLING almost 30 years of democracy. Goin' backwords to cavemen mentality...