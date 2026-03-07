Koncert "One Night Only" Harry'ego Stylesa będzie do obejrzenia z przyjaciółmi, we własnym salonie już 8 marca o godz. 20:00 na platformie Netflix.

Pierwszy koncert z nowej płyty

Nowy album Harry'ego Stylesa "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" to powrót, na który fani czekali z niecierpliwością od zakończenia 22-miesięcznej trasy Love On Tour w 2023 roku.

Artysta, który od zawsze jest blisko swojej społeczności, dzięki Netflixowi może zaprosić fanów z całego świata jednocześnie na swój pierwszy koncert na żywo z nowej płyty. Wszystkich na jednakowych warunkach.

Nagrany występ na żywo, który odbył się 6 marca w Manchesterze w hali widowiskowej Co-op Live, będzie można obejrzeć w Netflixie 8 marca o godz. 20:00 i pozwoli fanom usłyszeć nowe piosenki w wersji live jeszcze przed wielką trasą Together, Together.

Era Harry'ego Stylesa

To bez wątpienia era Harry'ego Stylesa. W ciągu ostatniej dekady stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej popkultury, a jednocześnie wciąż konsekwentnie podnosi sobie poprzeczkę. Nowy album brytyjskiego artysty i autora tekstów, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", jest głęboko osobistym wyznaniem. Płyta ukazała się 6 marca, prawie cztery lata po jego ostatnim albumie "Harry's House", który na trwałe zapisał się w historii współczesnej muzyki i zdobył nagrodę Grammy w kategorii Album Roku 2023.

Wybrany na singiel utwór "Aperture" nadaje ton całemu albumowi: eksperymentalny, niezwykle odważny, ekstrawagancko oryginalny, niosący prosty albo mocny przekaz: "We Belong Together". To brzmienie artysty, który czuje pełną swobodę twórczą i nie boi się sięgać po nowe środki wyrazu – ponownie we współpracy ze swoim wieloletnim partnerem kreatywnym, Kidem Harpoonem. Jak cały album, także ten utwór potwierdza, że Styles nie ma zamiaru powielać utartych schematów.

Przełamanie stereotypów

Styles, lider boysbandu One Direction, zaskoczył wszystkich swoimi pierwszymi solowymi albumami, "Harry Styles" z 2017 roku i "Fine Line" z 2019 roku, wydanymi przez Columbia Records. Przełamał stereotypy dzięki wyrafinowanym kompozycjom, które ugruntowały jego pozycję jako niezwykle niezależnego artysty. Prawdziwym przełomem okazał się album "Harry's House", który stał się globalnym fenomenem, trafił na pierwsze miejsce list sprzedaży w 28 krajach. Singiel "As It Was" zapisał się w historii jako jeden z największych hitów dekady, pozostając na szczycie listy Billboard przez 15 tygodni – co stanowi bezprecedensowy wynik dla artysty solowego.

W 2026 roku artysta powraca na scenę ze swoją światową trasą koncertową Together, Together. Album "Kiss All The Time, Disco, Occasionally" dowodzi, że Styles nadal przekracza granice, będąc jednym z najbardziej nieprzewidywalnych i ambitnych współcześnie artystów. Trudno odgadnąć jego kolejny ruch – i wszystko wskazuje na to, że właśnie w tym tkwi siła jego kariery.