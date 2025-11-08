TVN przerwał transmisję festiwalu. Powodem śmierć Stanisława Soyki
Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival, który organizowała stacja TVN, miał zakończyć koncert "RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2". Niestety z powodu śmierci Stanisława Soyki, który także miał wystąpić na scenie, organizatorzy podjęli decyzję o przerwaniu transmisji tego wydarzenia.
"RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2". Kto wystąpił?
Koncert "RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2" , w którym udział wzięły gwiazdy polskiej sceny hip-hop, został zarejestrowany i dopiero teraz będzie można go zobaczyć. Na scenie pojawiły się ikony polskiego hip-hopu:
- Ten Typ Mes
- Liroy
- Numer Raz
- Eldo
- JWP/BC.
Koncert "RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2" poprowadzili Paulina Krupińska-Karpiel, Mateusz Hładki, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.
"RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu". Co to za koncert?
"RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu" to kontynuacja zeszłorocznego sukcesu, który udowodnił, że połączenie hip-hopu z orkiestralnym brzmieniem to przepis na muzyczne arcydzieło. Tym razem na scenie pojawiło się kolejne pokolenie twórców, którzy nie tylko kontynuują tradycję, ale też nadają jej nowy wymiar.
"RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu". Kiedy i gdzie zobaczyć?
Koncert "RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu" od 8 listopada jest dostępny w Playerze dla wszystkich – użytkowników z płatnymi pakietami, jak również w strefie darmowej.
