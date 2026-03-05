Reuters przekazał, że wiadomość o zatrzymaniu Britney Spears pojawiła się na stronie internetowej biura szeryfa hrabstwa Ventura. Kobietę zatrzymano około godz. 21.30 czasu miejscowego; w czwartek została zwolniona.

Britney Spears przed sądem

Agencja poprosiła o komentarz zarówno biuro szeryfa, jak i policję drogową, ale nie otrzymała odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że artystka stanie przed sądem 4 maja.

Gwiazda popu przełomu lat 90. i 00.

Britney Spears została gwiazdą muzyki pop pod koniec lat 90. XX w.; sławę przyniosły jej takie przeboje, jak "…Baby One More Time", "Oops! … I Did It Again" i "Toxic". Jej ostatni album długogrający, "Glory" ukazał się w 2016 roku.

Problemy ze zdrowiem psychicznym

Na początku XXI w. artystka publicznie przyznała się do dolegliwości zdrowotnych natury psychicznej. W 2008 r., na wniosek ojca, kobieta została na ponad 10 lat objęta kuratelą sądową, której zadaniem była kontrola jej osobistych i finansowych decyzji. Nadzór uchylono w 2021 r., a dwa lata później 44-letnia dziś Spears wydała autobiografię "Kobieta, którą jestem" ("The Woman in Me").