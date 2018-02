Po stagnacji noworocznej na liście najchętniej kupowanych płyt w Polsce zaczęły się konkretniejsze ruchy. Czołówka jest co prawda podobna jak tydzień temu – oprócz Cohena widzimy tu dwóch polskich artystów, którzy mimo niemal totalnego pominięcia przez radio, sprzedają co swoje. I Paluch i Kortez dochrapali się już oficjalnie platyny.

Rosalie. w pierwszej dziesiątce to radość ogromna. Debiutantka w Polsce od razu docierająca tak wysoko, to rzecz niezwykła i godna zapamiętania. Ciekawe jak długi będziemy gościć piękną, ale i ambitną płytę „Flashback” w zestawieniu. Oby jak najdłużej, bo świadczyłoby to o tym, że poszerzamy listę gatunków muzycznych, które kupujemy.

Polscy artyści zdominowali pierwszą dziesiątkę. Cohen, Sheeran i Smooth Jazz to naprawdę niewiele w stosunku do natłoku naszych produkcji. Odnotujmy jednak, że dwie pozostałe nowości pochodzą od artystów zagranicznych – Fall Out Boy oraz Black Label Society.

Raport dotyczy sprzedaży płyt w okresie 19-25 stycznia 2018 roku. Lista przygotowana jest przez ZPAV.

Objaśnienia skrótów:

N - nowość

Z – złota płyta

P – platynowa płyta

D – diamentowa płyta

1. RÓŻNI WYKONAWCY - SMOOTH JAZZ CAFE 17

2. (Z) LEONARD COHEN - THE ESSENTIAL LEONARD COHEN

3. (P) KORTEZ - MÓJ DOM

4. (P) PALUCH - ZŁOTA OWCA

5. (P) ZBIGNIEW WODECKI - THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

6. (P) ANIA DĄBROWSKA - THE BEST OF

7. (3xP) ED SHEERAN - DIVIDE

8. (Z) SŁAWOMIR - THE GREATEST HITS

9. (N) ROSALIE. - FLASHBACK

10. (Z) RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017

11. OTSOCHODZI - NOWY KOLOR

12. (Z) MACIEJ MALEŃCZUK - MALEŃCZUK GRA MŁYNARSKIEGO

13. CAMILA CABELLO - CAMILA

14. (Z) QUEEN - THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III

15. (N) FALL OUT BOY - MANIA

16. BEDNAREK – TALIZMAN

17. JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI - NOC W WIELKIM MIEŚCIE

18. QUEBONAFIDE – EGZOTYKA

19. (P) STING - 57TH & 9TH

20. (2xP) KORTEZ – BUMERANG

21. DONGURALESKO - DOM OTWARTYCH DRZWI

22. IMAGINE DRAGONS – EVOLVE

23. YOUNG MULTI - NOWA FALA

24. (N) BLACK LABEL SOCIETY - GRIMMEST HITS

25. (D) ED SHEERAN – X

26. (Z) HEY – CDN

27. SOUND'N'GRACE – ŻYCZENIA

28. (Z) LESZEK MOŻDŻER & HOLLAND BAROQUE - EARTH PARTICLES

29. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS ZIMA 2018

30. (Z) DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER - PRIVATE INVESTIGATIONS - THE BEST OF

31. (Z) PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE

32. (2xP) GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS

33. JAROMIR NOHAVICA – PORUBA

34. SARIUS – ANTIHYPE

35. (Z) U2 - SONGS OF EXPERIENCE

36. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: POLSKA MUZYKA VOL.3

37. (P) MICHAŁ SZPAK - BYLE BYĆ SOBĄ

38. (Z) TACO HEMINGWAY – SZPRYCER

39. GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES

40. (P) RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2016

41. (Z) GRZEGORZ HYŻY – MOMENTY

42. (Z) RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2017

43. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK NIEDŹWIECKI - MUZYKA CISZY 5

44. (3xP) ALVARO SOLER - ETERNO AGOSTO

45. (Z) KUBA BADACH – OLDSCHOOL

46. CHADA – RECYDYWISTA

47. (2xP) ANDREA BOCELLI - VIVERE - THE BEST OF

48. EMINEM – REVIVAL

49. (D) LANA DEL REY - BORN TO DIE

50. (3xP) O.S.T.R. - ŻYCIE PO ŚMIERCI