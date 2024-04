NEXT FEST w Poznaniu

Podczas trzydniowego NEXT FESTU odbędzie się 130 koncertów w 16 lokalizacjach w centrum Poznania. Najciekawsze koncerty odbędą się na placu Wolności, gdzie wystąpią tzw. headlinerzy: Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Kacperczyk, Ania Rusowicz, Małgorzata Ostrowska i Kasia Lins.

Na placu Wolności odbędzie się też seria darmowych koncertów, na które wstęp będą mieć wszyscy, bez względu na to, czy mają bilety. Scena będzie należeć do artystów z programu My Name Is Poznań oraz zespołów zaproszonych przez Estradę Poznańską.

- Next Fest doskonale wypełnił lukę po festiwalu Spring Break, co pokazała już ubiegłoroczna, pierwsza edycja. Bardzo mnie cieszy, że wydarzenie promuje młodych artystów. Dla uczestników to doskonała okazja do spotkania z obiecującymi debiutantami, którzy już za chwilę podbiją polską scenę muzyczną. Z drugiej strony w program imprezy umiejętnie wplatani są znani już odbiorcom i lubiani artyści, a nawet ikony polskiej estrady – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Zdrowie psychiczne, AI i kultura w mieście

W programie NEXT FEST znaleźli się też m.in. Łona x Konieczny x Krupa, Avi, Kinga Głyk, Sara James, powracający po przerwie Fismoll, debiutujący solo Tomek Ziętek czy Julia Kamińska.

Oprócz nich, festiwalowy line-up wypełniają nowe i nieodkryte nazwiska. W programie ponad 100 koncertów debiutujących zespołów.

Podczas festiwalu odbędą się też konferencje i panele dyskusyjne z przedstawicielami rodzimej branży muzycznej. Tegoroczna konferencja poruszy aktualne zagadnienia ze świata muzyki, jak m.in. zdrowie psychiczne, prawo autorskie, pokolenie Gen Z, obecność kultury w mieście i miasta dla kultury, temat AI, kulturę produkcyjną czy branding muzyczny.

Gdzie obędą się koncerty?

Sercem NEXT FESTU jest Centrum Kultury Zamek. Zespoły zagrają na placu Wolności, w Scenie na Piętrze, Tamie, Blue Note, Lokum, Dragon Social Club, The Dubliner Irish Pub, Schronie, Muchos, Pod Minogą, Barock Club, Sarp Social Club oraz w Psie Andaluzyjskim. W programie dodatkowo szeroka oferta afterparties, wystaw, warsztatów oraz miejskich atrakcji.

Koncertowe przestrzenie wybrano według klucza, jakim jest odległość. Miejsca zlokalizowane są w centrum Poznania, dzięki czemu przemieszczanie się między nimi nie zajmuje dużo czasu i pozwala dotrzeć na wyczekiwany koncert w kilka lub kilkanaście minut. Ułatwi to festiwalowa aplikacja. Oprócz szczegółowej rozpiski koncertowej znajduje się w niej m.in. informacja o zaprzyjaźnionych kawiarniach i lokalach gastronomicznych, które na czas trwania festiwalu przygotowują dla jego uczestników specjalną ofertę.