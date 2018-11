Podczas koncertu, zaplanowanego na 21 czerwca w krakowskiej Arenie, nie zabraknie także klasyków z długiej kariery wokalisty. Z ponad 200 milionami sprzedanych płyt, Rod Stewart należy do czołówki artystów z najlepszymi wynikami na całym świecie. Uczestnicy koncertu będą mieli również szansę usłyszeć materiał z najnowszej płyty - "Blood Red Roses", która jest zbiorem 13 osobistych utworów oraz trzech coverów.

Rod Stewart zdobył niezliczoną ilość najważniejszych nagród w branży, w tym między innymi: dwa wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame, ASCAP Founder Award za napisane utwory, nagrodę New York Times dla bestsellerowego Autora, Nagrodę Grammy w kategorii Living Legend, a w 2016 roku został uhonorowany przez Księcia Williama w Pałacu Buckingham tytułem szlacheckim w uznaniu za artystyczne osiągnięcia oraz działalność charytatywną, stając się oficjalnie “Sir Rodem Stewartem”.

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne od 23 listopada od 10:00 na LiveNation.pl