Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne będą od 30 listopada od godz. 10.00 na LiveNation.pl

Phil Collins ma na koncie ponad 100 milionów sprzedanych albumów. Artysta powrócił na scenę wyprzedając europejskie koncerty, poprzedzające ogromną trasę po Ameryce Południowej i Północnej.

"Myślałem, że w ciszy pójdę na emeryturę" - mówi Phil Collins o swoim powrocie - "ale dzięki fanom, mojej rodzinie i wsparciu od niesamowitych artystów, odkryłem na nowo pasję do muzyki i występowania. Nadszedł czas, żeby zrobić to jeszcze raz. Jestem bardzo podekscytowany. Mam dobre przeczucie".

Phil Collins, jeden z najbardziej odnoszących sukcesy muzyków swojego pokolenia, mający najwięcej singli na liście UK Top 40 niż jakikolwiek inny artysta, pojawił się na scenie muzycznej najpierw jako perkusista, później jako frontman zespołu Genesis. Jego solowa kariera miała początek w 1981 roku, kiedy wydał album “Face Value”, zawierający taki przebój jak “In The Air Tonight”.

Wśród przebojów Collinsa wymienić trzeba: “Easy Lover”, “You Can't Hurry Love” i “Against All Odds (Take A Look At Me Now)” - utwory, które znalazły się na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. “One More Night”, “Separate Lives”, “Two Hearts”, “Another Day In Paradise”, “I Wish It Would Rain Down”, “Both Sides Of The Story”, “Dance Into The Light” stały się przebojami na całym świecie i osiągnęły pierwsze miejsce w USA.