To tylko niektórzy z artystów, którzy zaprezentują się na żywo w marcowy weekend. Trzydniowa impreza połączona z rozdaniem nagród muzycznych już 9-10 i 12 marca w Katowicach. Bilety trafiły już do sprzedaży.

25. edycja nagrody FRYDERYK to okazja do odświeżenia dotychczasowej formuły wydarzenia. Gala wręczenia statuetek odbędzie się po raz pierwszy w Katowicach i po raz pierwszy z udziałem fanów. Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu już w sobotę 9-ego marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, natomiast Gala Muzyki Poważnej 12-ego marca w zjawiskowej siedzibie NOSPR. Muzycznym dopełnieniem wydarzenia będzie dzień festiwalowy. W niedzielę 10-ego marca w przestrzeniach MCK zagrają gwiazdy polskiej sceny. Wszyscy zaproszeni artyści są laureatami Fryderyków lub otrzymali nominacje do najbardziej prestiżowej nagrody muzycznej w Polsce.

„Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło bez wątpienia był jednym z najbardziej wyczekiwanych polskich albumów 2018 roku. Poczwórna platyna, znakomita trasa i wyprzedane największe hale widowiskowe w Polsce. Artysta wystąpi w Katowicach dwukrotnie – najpierw zobaczymy jego występ na sobotniej gali rozdania nagród, a potem także następnego dnia podczas jednodniowego festiwalu.

Charyzmatyczny Krzysztof Zalewski to kolejna gwiazda, która zagra podczas sobotniej gali w Katowicach. Zeszłoroczny album „Zalewski śpiewa Niemena” jest nominowany do nagrody Fryderyk, a wokalista od lat konsekwentnie buduje własną pozycję artystyczną. Pierwszego dnia usłyszymy także głęboki głos jednego z najciekawszych artystów ostatnich lat. Kortez został uhonorowany Fryderykiem za Debiut 2016 roku. Jesienią opublikował minialbum „Mini dom”. Kortez, Podsiadło i Zalewski są wspólnie odpowiedzialni za jeden z największych hitów minionego roku. Przebój „Początek” jest nominowany w kategorii Utwór Roku, czy usłyszymy go podczas gali? Scenariusz imprezy nie jest jeszcze zamknięty, ale szansę oceniam wysoko – prognozuje Marek Staszewski, szef Związku Producentów Audio Video, organizatora konkursu FRYDERYK.



Niepodważalnymi osiągnięciami na polskiej scenie może poszczycić się NOSOWSKA. Wokalistka i wybitna autorka tekstów, ma na koncie rekordową liczbę statuetek „Fryderyk”, a wiele jej płyt zyskało status złotych i platynowych. W 2018 roku artystka opublikowała bardzo dobrze przyjęty album „BASTA”, za którego elektryzującym brzmieniem stoi Michał „KRÓL” Fox. Autorka hitu „Ja pas!” i „Nagasaki” wystąpi w sobotę podczas gali wręczenia nagród.

Wysublimowane, ale wciąż energetyczne brzmienia podczas niedzielnego koncertu na festiwalu FRYDERYK zapewni Brodka. Opublikowana pod koniec 2018 roku płyta „MTV Unplugged Brodka” to zapis zeszłorocznego koncertu artystki dla kultowego cyklu MTV. Brodka zaśpiewała wówczas swoje największe przeboje w zupełnie nowych, wzbogaconych wersjach i aranżacjach. Podobny spektakl zaczaruje publiczność w Katowicach.

Kayah to jedna z najbardziej uznanych polskich wokalistek o potężnym głosie, dorobku i charyźmie. Jej niezwykła osobowość sceniczna potrafi poderwać do tańca nawet najbardziej opornych. Artystka może się pochwalić spektakularnym wynikiem 8 nominacji podczas gali Fryderyk’99 za jeden z najważniejszych krążków w historii polskiej muzyki rozrywkowej - „Kayah i Bregowić”. Jest potrójną laureatką nagrody Fryderyk w kategorii Wokalistka Roku. Kayah jednak nie spoczywa na lurach i nie ustaje w muzycznych poszukiwaniach, czego dowodem są single „Po co” i „Podatek od miłości”. Dlatego nie mogło jej zabraknąć podczas jubileuszowej gali wręczenia nagród 9 marca w Katowicach.

Zjawiskowa Edyta Górniak także uświetni sobotnią galę rozdania statuetek. Jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej piosenki czaruje niepowtarzalną urodą, wybitnymi możliwościami wokalnymi i akustycznymi wersjami utworów dobrze znanych oraz zupełnie nowych. Mogliśmy je poznać podczas zeszłorocznej trasy Edyta Górniak akustycznie. Piosenkarka była wielokrotnie nominowana do nagrody Fryderyk i dwukrotnie została uhonorowana statuetką.

Laureatką dwóch Fryderyków jest też Mela Koteluk, która zaprezentuje swój nieprzeciętny talent w niedzielę na festiwalu. Wokalistka wróciła na scenę po kilkuletniej przerwie i wydała w 2018 roku trzecią w karierze, doskonale przyjętą płytę, nominowaną do nagrody FRYDERYK.

Kolejnymi gośćmi festiwalu FRYDERYK jest grupa Łąki Łan. Słyną z alternatywnych brzmień i niezwykle energetycznych występów na żywo. W ich muzyce funk łączy się z rockiem i elektroniką, a wątki słowiańskie z kosmicznymi. Z pewnością rozbujają w niedzielę katowickie MCK.

Polski alternatywny pop reprezentować będzie także rewelacja ostatnich lat, czyli The Dumplings. Duet z Zabrza, który tworzą Justyna Święs i Kuba Karaś, początkowo zdobywał popularność dzięki piosenkom publikowanym na YouTube. Debiutancki album The Dumplings „No Bad Days” został uhonorowany Fryderykiem. Zeszłoroczny „Raj” ma szansę powtórzyć to osiągnięcie. The Dumplings zagrają na festiwalu w niedzielę 10. marca.

Na gali wręczenia nagród zaśpiewa również Lanberry. Artystka ma na koncie takie przeboje, jak „Piątek”, „Ostatni most” czy „Nie ma mnie”. W 2018 roku opublikowała drugi album w karierze, zatytułowany „miXtura”, okrzyknięty przez serwis Apple Music mianem „światowego popu znad Wisły”. Piosenkarka została nominowana do tegorocznej nagrody FRYDERYK w kategorii Album Roku Pop, Utwór Roku i Kompozytor Roku.

Transmisja z gali wręczenia statuetek w kategorii muzyki rozrywkowej 9 marca o godz. 21:00 na antenie TVN.