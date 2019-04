Ruszyła już sprzedaż biletów na ekskluzywną projekcję nagrodzonego w ubiegłym roku na festiwalu w Sundance filmu "Monsters and Men" Reinaldo Marcusa Greena, która odbędzie się 9 maja w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Po seansie każdy, kto zakupi bilet w cenie 15 zł, będzie mógł uczestniczyć w dyskusji po filmie oraz afterparty z setem DJ-skim. Projekcja filmu w DCF-ie to pierwszy dzień dwudniowego wydarzenia Czarna Ameryka, jedynego w Polsce poświęconego wyłącznie afroamerykańskiej kulturze. Z kolei 10 maja w Klubie Nietota kontynuacja - Tribute to Jay-Z Party z muzyką rapera Jaya-Z.

To będzie pierwsza i jedyna okazja we Wrocławiu oraz druga w Polsce, po tegorocznym festiwalu Off Camera, aby zobaczyć na dużym ekranie niepokazywany wcześniej u nas dramat "Monsters and Men". Obraz zachwycił widzów i krytyków na ubiegłorocznym Sundance Film Festival, gdzie reżyser otrzymał Nagrodę Specjalną Jury za Wybitny Debiut Fabularny. Akcja dramatu toczy się w Nowym Jorku na Brooklynie, w dzielnicy Bedford-Stuyvesant. To właśnie tam zostaje zostaje zastrzelony przez policję czarny mężczyzna. Zabójstwo nagrywa komórką młody ojciec (Anthony Ramos), po czym staje przed dylematem: ujawnić mediom nagranie, a tym samym narazić na nieprzyjemności siebie i swoją rodzinę czy mieć poczucie współudziału w przestępstwie? Zdarzenie zmienia jego życie i dwóch innych osób: afroamerykańskiego policjanta (John David Washington) i nastolatka (Kelvin Harrison Jr.). Ten ostatni z beztroskiego licealisty staje się aktywistą walczącym z przemocą i niesprawiedliwością społeczną wobec czarnych Amerykanów. Obraz porusza ważny temat w czasach ruchu Black Lives Matter, Ameryki Donalda Trumpa, rządów innych populistów na świecie i szerzej - międzynarodowej dyskusji o prawach wszelkich mniejszości oraz prawach człowieka.

W filmie zobaczymy Johna Davida Washingtona, który otrzymał za tę rolę nominację do prestiżowej nagrody Independent Spirit. Aktor wyrósł na gorące nazwisko w Hollywood dzięki występowi w głośnym filmie "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" Spike'a Lee (m.in. Grandx Prix na festiwalu w Cannes, Oscar za scenariusz). Pozostałe role w "Monsters and Men" zagrali znani z bijącego rekordy popularności na Broadwayu musicalu "Hamilton": Anthony Ramos i Jasmine Cephas Jones, wschodząca młoda gwiazda niezależnego amerykańskiego kina Kelvin Harrison Jr. ("Mudbound", "Jinn", "Luce") i doceniana przez krytykę Nicole Beharie (serial "Jeździec bez głowy", "Wstyd" Steve'a McQueena). Muzykę do dramatu napisał kompozytor Kris Bowers, autor m.in. ścieżki dźwiękowej do nagrodzonego Oscarem w kategorii Film Roku obrazu "Green Book". Dystrybucją dramatu w USA zajęła się firma NEON, mająca pod swoimi skrzydłami takie filmy jak "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" czy "Gemini". Do kin w Wielkiej Brytanii "Monsters and Men" trafił w tym roku dzięki raperowi Drake'owi i firmie Altitude Film Distribution odpowiedzialnej za wielokrotnie nagradzane "Fruitvale Station" i "The Florida Project".

Po seansie odbędzie się dyskusja o filmie i o tym, jak przez lata muzyka hip-hop zmieniała się w roli komentatora spraw Czarnej Ameryki. Goście: dziennikarz Dawid Bartkowski (m.in. Interia, goodkid.pl, dyrektor artystyczny Polish Hip-Hop Festival), Radek Miszczak - dziennikarz i aktywista muzyczny, współautor książek "Beaty, rymy, życie. Leksykon muzyki hip-hop" (2005) oraz "Dusza, rytm, ciało. Leksykon muzyki r&b i soul" (2008), do 2018 roku promotor festiwalu Hip-Hop Kemp PL. Prowadzenie: Marta Wróbel (dziennikarka, aktywistka kulturalna, DJ-ka - Marta Sparrow, autorka bloga "Czarna Ameryka", pomysłodawczyni i współorganizatorka wydarzenia.

Po projekcji i dyskusji wszyscy, którzy zakupili bilet na seans, mogą wziąć udział w afterparty w kinie. Seta zagra Wojtek Furmaniak - wrocławski DJ i promotor imprez, odpowiedzialny za popularny cykl letnich eventów muzyczno-gastronomicznych Rap Szalet. Autor muzyki do projektów grupy Food Think Tank.

Z głośników usłyszymy utwory artystów pochodzących z Brooklynu (m.in. Jay-Z, Notorious B.I.G, Busta Rhymes, Maxwell, Lena Horne). Na rzutniku zobaczymy w tym czasie zdjęcia Brooklynu i różnych jego dzielnic. Uczestnicy bankietu spróbują win z Winnica Moderna i serów z Przetwórstwo Farmerskie Sery Ślubowskie.

W piątek, 10 maja o 22.00 wydarzenie będzie mieć swoją kontynuację w klubie Nietota (ul. Kazimierza Wielkiego 50), gdzie odbędzie się Czarna Ameryka: Tribute_to_Jay-Z Party (bilety: 10 zł). Zagrają specjaliści od czarnych brzmień: Dejot, DJ CREON i Funk Fu.