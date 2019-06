Jak poinformował w środę Mateusz Piotrowski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Fląder Festiwal to "jedna z największych, niebiletowanych imprez muzyki niezależnej na Wybrzeżu".

"Obecnie jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych imprez tego typu w kraju. Festiwal łączy wiele muzycznych gatunków, wypełnia zapotrzebowanie wielu słuchaczy w różnym wieku ze względu na różnorodność stylów i doświadczenie występujących artystów. Zasadą festiwalu jest to, że dani artyści pojawiają się tam tylko raz. Co roku jest całkowicie nowy line-up" - podkreślili na stronie internetowej Fląder Festiwal organizatorzy wydarzenia.

Koncerty odbędą się na trzech scenach na plaży w gdańskiej dzielnicy Brzeźno: głównej, przy wejściu nr 51; obok mola – w restauracji Gruba Ryba, a także przy wejściu 52.

W tym roku przed publicznością zaprezentuje się ok. 30 grup i wykonawców. Będą wśród nich m.in. powstały w 1981 r. zespół punkrockowy Dezerter, a także Podwórkowi Chuligani, Syrbski Jeb, Ogdens, Skabalaba, Darmozjady!, Kruki, Tasiemka, Revival, Kirszenbaum, Orkiestra Prowincjonalna, Rycerzyki, Aleph, Mona Polaski.

16. Fląder Festiwal potrwa do soboty 15 czerwca.

Na potrzeby uczestników festiwalu uruchomiona będzie specjalna linia komunikacyjna tj. zabytkowy tramwaj. Pojazd będzie dojeżdżał do Brzeźna z Gdańska Głównego oraz z dwóch pętli: Siedlce i Strzyża PKM.

Podczas dotychczasowych piętnastu festiwali Fląder wystąpiło ponad 400 artystów.