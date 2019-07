Tessa Violet to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i video blogerka znana jako Meekakitty. W 2014 wydała swój pierwszy autorski album "Maybe Trapped Mostly Troubled", który pomimo braku zainteresowania ze strony tradycyjnych mediów znalazł się na 10. miejscu listy Billboard's Heatseekers. Cztery lata później odbyła się premiera jej drugiej płyty "Bad Ideas", promowanej przez singiel "Crush", do którego teledysk został wyświetlony ponad 35 mln razy na platformie YouTube.

Muzyka prezentowana przez Tessę to połączenie stylów indie pop, electropop i contemporary R&B. Jej głównym źródłem inspiracji są tacy artyści jak Lorde, Bleachers, Lilly Allen, Taylor Swift, cavetown czy Julia Michaels.