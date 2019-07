Duże festiwale muzyczne już dawno odeszły od formuły typowych koncertów. Stały się miejscem spotkań. W strefach festiwalowych ludzie spędzają wspólnie czas, korzystając z wszystkich dostępnych atrakcji - koncertów, spektakli, wystaw, warsztatów czy nawet paneli dyskusyjnych. Na festiwalach zaczęli pojawiać się też przedstawiciele sektora publicznego i organizacji pozarządowych. To odpowiedź na potrzebę zwiększenia świadomości społecznej wśród młodych ludzi.

- Obecność na letnich festiwalach muzycznych jest dla nas okazją do bezpośredniego dotarcia z informacją do młodych ludzi. W Polsce wyrosło całe pokolenie, które fakt naszego członkostwa w UE uważa za coś oczywistego i danego raz na zawsze. Jak pokazuje przykład Wielkiej Brytanii, tak nie jest. Dlatego w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii #EUandME chcemy mówić młodym Europejczykom o projekcie "Europa" i korzyściach, jakie daje przynależność do europejskiej wspólnoty. To między innymi wiele możliwości realizowania swoich pasji dzięki przepisom i inicjatywom UE - mówi dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. – Realizacja pasji będzie motywem przewodnich wszystkich aktywności w naszej strefie na festiwalach - dodaje.

W 2018 roku Komisja Europejska była obecna na Open'erze. W tym roku strefę Komisji Europejskiej będzie można odwiedzić na festiwalach Audioriver (Płock, 26–28 lipca), Olsztyn Green Festival (15-17 sierpnia) i Warszawski Festiwal Konesera (14-15 września).

Na festiwalowiczów czekać będzie biały namiot z charakterystycznym błękitnym logo #EUandME. W punkcie informacyjnym będzie można zdobyć wiedzę o inicjatywach i projektach UE. Strefa będzie podzielona na trzy sektory tematyczne: sztuka, ekologia i sport.

W strefie sztuki działać będzie kino #EUandME. Podczas seansów będzie można obejrzeć krótkometrażowe filmy uznanych europejskich reżyserów, m.in. Tomasza Koneckiego ("Ciało", "Testosteron", "Lejdis"). Filmy są częścią trwającej kampanii #EUandME, która pokazuje korzyści z członkostwa w UE oraz ścieżki realizacji własnych pasji. Zobaczymy także filmy pięciu laureatów konkursu dla młodych filmowców. Wśród nich znalazła się Polka, Magdalena Załęcka. Jej film w dowcipny sposób opowiada o mobilności. Występuje w nim znakomita aktorka Stanisława Celińska.

W strefie sztuki będzie można także sprawdzić swoje umiejętności komponowania muzyki przy wykorzystaniu Mash Machine oraz wziąć udział w warsztatach komiksowych, które poprowadzą uznani twórcy - Grzegorz Janusz, autor scenariuszy i tekstów, oraz Tomasz "Piorun" Piorunowski, rysownik. Fani pop-artu, będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w stylu Andy'ego Warhola. Artystyczne "tatuaże", które pozwolą wyróżnić się w tłumie, zaoferuje stanowisko body painting.

Unia Europejska poważnie podchodzi do kwestii ograniczenia marnotrawstwa plastiku i zanieczyszczania nim oceanów. Do 2030 r. wszystkie plastikowe opakowania wykorzystywane w UE mają nadawać się do recyklingu. W myśl zasady 3 R - Reduce, Reuse, Recycle (Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj), w strefie eco będzie można zobaczyć, jak wykorzystać ponownie tworzywa sztuczne. Podczas warsztatów eco będzie można nauczyć się również, jak przetworzyć używane rzeczy z materiału w woreczki na owoce, torby na zakupy, wyplatane zabawki dla zwierząt czy bransoletki.

Z kolei w strefie sportu goście festiwalu, których pasją jest sport, będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na ruchomej ściance wspinaczkowej.