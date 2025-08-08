Męskie Granie 2025 to jedna z najbardziej wyczekiwanych letnich imprez w Polsce. Co roku bawią na niej tłumy a bilety na koncerty w kilku miastach Polsce sprzedają się w ekspresowym tempie.
Męskie Granie 2025. Przedostatni przystanek - Kraków
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym Męskie Granie rozpoczęło się w Żywcu a skończy w Warszawie. Przystankami, które Męskie Granie 2025 ma już za sobą były Poznań, Szczecin, Wrocław oraz Gdańsk. Przedostatnim przystankiem na tegorocznej trasie będzie Kraków.
Męskie Granie 2025. Gdzie i kiedy w Krakowie?
Męskie Granie 2025 do Krakowa zawita 8 sierpnia (piątek) i 9 sierpnia (sobota). Impreza odbędzie się na terenie tamtejszego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Na scenie nie zabraknie tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania w skład której wchodzą Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut oraz Błażej Król.
Uczestnicy Męskiego Grania 2025 mogą liczyć na występ projektu Mystic.30, w którym udział wezmą członkowie grupy Skunk Anansie: Skin i Ace. Na scenie pojawią się także m.in. Kaśka Sochacka, Miuosh, Brodka Nosowska/Król oraz Sistars czy Michał "Fox" Król.
Męskie Granie 2025. Line-up. Dokładne godziny koncertów
Oto dokładny harmonogram koncertów Męskiego Grania 2025 w Krakowie.
Piątek 8 sierpnia
Scena Główna
- 17:30 - Kathia
- 18:40 - Kaśka Sochacka
- 20:00 - Mystic.30 : Ørganek, Bela Komoszyńska, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Tomasz Organek
- 21:35 - Mrozu MTV Unplugged
- 23:00 - Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love
Scena Ż
- 17:00 - Ania Szlagowska
- 18:10 - BRK feat. Jarecki
- 19:25 - Turnau Solo Gościnnie: Igor Herbut
- 20:50 - Miuosh
- 22:30 - Aleksander Dębicz - Vinylstealer
Sobota 9 sierpnia
Scena Główna
- 17:30 - Paweł Domagała
- 18:40 - Nosowska/Król
- 20:00 - Brodka
- 21:55 - Kwiat Jabłoni
- 23:10 - Męskie Granie Orkiestra 2025: Igor Herbut, Błażej Król, Ralph Kaminski, Natalia Przybysz
Scena Ż
- 17:00 - Michał Fox Król
- 18:10 - Immortal Onion
- 19:25 - Jucho
- 20:50 - Sistars
- 22:45 - Sw@Da X Niczos
