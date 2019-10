W piątek ostatnie wydarzenie w ramach cyklu Dziedziniec Kultury organizowanego przy siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

"W przeddzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas ostatniej odsłony Dziedzińca Kultury będziemy nawiązywać do wydarzeń sprzed 80 lat" - powiedziała PAP Joanna Bancerowska z Narodowego Centrum Kultury, które wraz z MKiDN jest organizatorem wydarzenia.

Temat piątkowego spotkania to "W drogę". Początek o godz. 15.

"Najpierw przeniesiemy się do czasów bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny światowej, do radosnej, rozśpiewanej, kabaretowej przedwojennej Polski. Poprzez symboliczne odczytanie przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego z 25 września 1939 r wejdziemy w czasy wojny. Będziemy sobie przypominać ten okres za pośrednictwem przedwojennych piosenek kabaretowych oraz powojennych pieśni i tekstów literackich" - powiedziała Bancerowska.

Jak poinformowała, w spektaklu "Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak na początek sierpnia…" wystąpi m.in. "akompaniator, nestor piosenki warszawskiej Zbigniew Rymarz".

Po spektaklu odbędą się warsztaty rodzinne. „Chcemy by uczestnicy wczuli się w sytuację, której doświadczyła ludność cywilna, zastanowili się, co jest dla nich cenne. W czasie kampanii wrześniowej ludzie byli zmuszeni opuszczać swoje domy zostawiali w domu wszystko, co mieli najcenniejsze, rodzinne pamiątki. Zaproponujemy uczestnikom m.in. zrobienie zabawek charakterystycznych dla tamtego okresu, biżuterii" - powiedziała Bancerowska.

Zapowiedziała również, że "powstanie rodzaj muralu, w nawiązaniu do zeszłorocznej akcji NCK-u +Murale Polskiej Niepodległości+. Na płytach będziemy odrysowywać kontury postaci w ciemnych kolorach. Ustawione obok siebie, wzdłuż dziedzińca, stworzą symboliczny pochód uciekinierów wojennych".

"Na płóciennych torbach będzie można wydrukować symbole wojenne i powstańcze. Powstanie też instalacja przestrzenna, która będzie nawiązywała do tematu wojennego exodusu. Przygotuje ją rzeźbiarz Michał Banaszek" - dodała.

O godz. 21 rozpocznie się koncert jazzowy. Wystąpią: kompozytor, aranżer i skrzypek Michał Urbaniak; Wojciech Karolak (klawisze); Frank Parker (perkusja); Gabriel Niedziela (gitara) i Piotr Wojtasik (trąbka).

"Będzie można usłyszeć utwory Michała Urbaniaka sprzed lat. Ale artysta znany jest z improwizowania i zaskakiwania fanów i na to liczymy w piątek" - powiedziała Bancerowska.

26 lipca w ramach cyklu "Pamiętamy’44" i obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ukazała się nowa płyta Michała Urbaniaka "For Warsaw With Love", na której wystąpili m.in. Marcus Miller, Herbie Hancock, Lenny White, James D-Train Williams i Mika Urbaniak.

Bancerowska podkreśliła, że NCK chciałoby kontynuować program Dziedziniec Kultury w przyszłym roku. "Wydaje nam się, że taka formuła się sprawdziła i chcemy ją doskonalić. Staraliśmy się pokazać wykonawców prezentujących różne style i różne gatunki muzyczne" - powiedziała.

W ramach wakacyjnego cyklu spotkań "Dziedziniec kultury" wystąpili wcześniej m.in. Mela Koteluk, Warszawskie Combo Taneczne, Stanisław Soyka i Jazzpospolita. Odbyły się również pokazy tańców i spektakle.

Bancerowska przypomniała również, że "w sąsiadującej z dziedzińcem MKiDN Galerii Kordegarda można oglądać poruszającą instalację Jerzego Kaliny +W niebo stąpanie+. Składa się z 14 naturalnej wielkości figur symbolizujących cywilne ofiary wojny".

Dodała, że "w galerii na Krakowskim Przedmieściu 17, od 10 września do końca miesiąca odbędą się pokazy filmu +Kartka z Powstania+. Pierwszego polskiego filmu fabularnego w technologii wirtualnej rzeczywistości. W sierpniu pokazy cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że przedłużyliśmy je na wrzesień".

Film opowiada historię jednego z powstańców warszawskich, kpt. Władysława Sieroszewskiego +Sabały+. NCK jest koproducentem filmu.