James Blunt, którego romantyczne hity podbiły serca fanów w wielu krajach, przyjedzie do Polski zaledwie kilka tygodni po wydaniu swojej najnowszej płyty. Jak zapowiada sam artysta, po etapie fascynacji muzyką elektroniczną, nowy krążek to powrót do lirycznych, gitarowych brzmień. Gdański show Art On Ice to jedyny występ Jamesa Blunta w Polsce w 2019 roku.

Widowisko Art On Ice to znacznie więcej niż show jednej gwiazdy. To fascynujący, dwugodzinny spektakl z udziałem wielokrotnych Mistrzów Olimpijskich i Mistrzów Świata w łyżwiarstwie figurowym. W Ergo Arenie zaprezentują się m. in. Tatiana Volosozhar i Maxim Trankov z Rosji (dwukrotni Mistrzowie Olimpijscy i Mistrzowie Świata), Vanessa James i Morgan Ciprès z Francji (Mistrzowie Europy), a także Elena Radionova z Rosji (dwukrotna Mistrzyni Świata juniorów).

Show dopełni obecność artystów z Cirque Eloize – jednego z najlepszych cyrków na świecie. Ci entuzjastycznie przyjmowani od Nowego Jorku po Paryż Artyści, przez ponad 20 lat dali ponad 5500 występów dla ponad 3,5 miliona widzów. Performerzy zaprezentują w Ergo Arenie emocjonujący spektakl łączący sztukę cyrkową z muzyką, tańcem i nowoczesnym teatrem.

James Blunt oraz artyści Art On Ice zaprezentują w Polsce program Time To Time, opowieść o poszukiwaniu prawdziwej miłości, w której magia przeplata się ze światem rzeczywistym. Jej bohaterowie musza odnaleźć się w hipnotyzującej oprawie innego czasu i wymiaru. Czy im się to uda? Warto sprawdzić na własne oczy.