Koncert zaplanowano na 7 marca 2020 w poznańskiej Hali Nr 2 MTP.

Papa Roach to jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów rockowych. Powstał w 1993 roku w Kalifornii. W 1997 roku ukazała się ich debiutancka płyta „Old Friends from Young Years”, a 3 lata później „Infest” z ich najbardziej znanym utworem – „Last Resort”. Na początku 2019 roku zespół podzielił się z nami swoim 10 albumem – „Who Do You Trust?”. Muzyka Papa Roach ewoluuje, ale wciąż ma w sobie coś z old schoolowego grania.

Hollywood Undead to rapcore’owy zespół pochodzący z Los Angeles. Ich debiutancki album ukazał się w 2009 roku, a zespół szybko zdobył sporą rzeszę fanów. Ich ostatnim krążkiem jest „V” z 2007 roku. Obecnie muzycy pracują nad nową, szóstą w ich dyskografii płytą. Niedawno ukazał się singiel „Already Dead”.

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 1 listopada od godziny 10:00 na LiveNation.pl