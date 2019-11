Korn będzie główną gwiazdą przyszłorocznego Impact Festival, który odbędzie się 2 czerwca w Atlas Arenie, w Łodzi. Pionierzy nu metalu wystąpią w Łodzi w towarzystwie Bring Me The Horizon.

Korm, wydając swój debiutancki album, zmienił muzyczny świat. Tą płytą, będącą fundamentem sukcesu grupy, zespół wyznaczył nowy gatunek muzyczny. The FADER zauważa: „Nastąpił nieoczekiwany wyłom w popowym krajobrazie, a KORN wyraził wzbierający się pokoleniowy niepokój przed klaustrofobiczną, samo kontrolowaną świadomością. KORN stał się soundtrackiem dla nadchodzącego pokolenia”.

Od momentu powstania, KORN sprzedał 40 milionów albumów na całym świecie, zdobył 2 nagrody GRAMMY, koncertował niezliczoną ilość razy oraz ustanowił wiele rekordów, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną pobite. Wokalista Jonathan Davis, gitarzyści James „Munky” Shaffer i Brian „Head” Welch, basista Reginald „Fieldy” Arvizu i perkusista Ray Luzier, nieustannie przekraczają granice gatunków rockowych, alternatywnych i metalowych, pozostając jednocześnie filarem gatunku, inspirującym rzesze fanów i pokolenia artystów z całego świata. Wpływ i zasięg Korna wykracza poza przyznane nagrody i platynowe certyfikaty. Są „oryginalnym ruchem, czego inne zespoły nie są w stanie osiągnąć” (The Ringer). Reprezentują nowy archetyp i radykalną innowację, ich zdolność do przekraczania gatunku sprawia, że ​​bariery stają się nieistotne.

Z deathcorowego undergroundu po szczyty alternatywno-rockowych list przebojów – BRING ME THE HORIZON, wielokrotnie nagrodzony złotą i platynową płytą, światowy gigant muzyki rockowej, przez ostatnią dekadę nie pozostawił nikogo obojętnym.

Na początku swojej kariery dali się poznać jako autorzy mocnych, metalcorowych kompozycji, jak „Chelsea Smile”. W późniejszym okresie kariery złagodzili swoje brzmienie i wprowadzili do niego elementy elektroniki, co zaowocowało powstaniem takich hitów jak „Can You Feel My Heart” czy „Sleepwalking”. Zespół wydał w tym roku swój szósty w karierze krążek, zatytułowany „amo”. To bez wątpienia ich budzący największe emocje i przekraczający wszelkie gatunkowe ramy album.

Bilety na Impact Festival 2020 dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 15 listopada od 10.00 na LiveNation.pl oraz Ticketmaster.pl.