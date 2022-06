Jak zaznaczyli w czwartek organizatorzy Lech Polish Hip-Hop Festival, w trakcie tegorocznej edycji tego wydarzenia, która odbędzie się w Płocku od 11 do 14 sierpnia, wystąpią na kilku scenach największe gwiazdy polskiego hip-hopu, a także „uznane postaci z podziemia” oraz świetnie rokujący artyści młodego pokolenia.

Reklama

Anonsując koncerty najbardziej rozpoznawalnych wykonawców, twórcy Lech Polish Hip-Hop Festival zapowiedzieli, że podczas koncertów na płockiej nadwiślańskiej plaży zaprezentują się m.in. Tede i Pezet, Bedoes, Białas oraz Borixon. „To nie tylko ludzie, który wyznaczają trendy, ale i dla wielu prawdziwe legendy polskiego hip-hopu” - podkreślono w informacji.

Wśród artystów tegorocznego Lech Polish Hip-Hop Festival, jak ujawnili organizatorzy, znaleźli się też ReTo, Bisz B.O.K., Fokus i Szpaku, a oprócz nich również Jan-Rapowanie, Janusz Walczuk, Belmondawg, Kacperczyk, Gibbs, Smolasty i Miętha. Do grona goszczących na imprezie dołączyli też Zetha, Chivas, Oliwka Brazil, Szczyl, Miszel i duet Opał i Floral Bugs, a także Bober, Adi Nowak, Lordofon, Sante Synthesi oraz Vkie. Będą też Szymi Szyms, Sitek i Rusina, Kosa, Moli i RIP SCOTTY & LEEO.

W informacji o tegorocznej edycji Lech Polish Hip-Hop Festival podkreślono, że wydarzenie to jest także doskonałą okazją do zaprezentowania się dla twórców „rozdających karty w podziemiu, mających bardzo pokaźną fanbase wśród tych, którzy najbardziej doceniają muzykę stojącą daleko od czołowych miejsc list przebojów, ale równie atrakcyjną”.

Nieszablonowe pomysły

Reklama

„Asthma, Ćpaj Stajl, Anatom, Czeluść oraz Kowalczyk x Serca to bardzo istotne wzmocnienie tegorocznego line-upu i doskonała okazja do przedstawienia publiczności nieszablonowych pomysłów w muzycznej formie” - zaznaczyli twórcy płockiej imprezy. Jak zapewnili, „nadrzędnym celem Lech Polish Hip-Hop Festival jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie”.

Reklama

Jeszcze w marcu twórcy Lech Polish Hip-Hop Festival ogłosili, że po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa i obowiązującymi w związku z tym obostrzeniami, impreza powróci w tym roku do Płocka w nowej formule - potrwa o jeden dzień dłużej, a zakończy się Galą Lech Polish Hip-Hop Music Awards z występami artystów w niecodziennych aranżacjach i wyjątkowej oprawie multimedialnej.

W maju organizatorzy płockiego festiwalu podali, że w trakcie jego tegorocznej odsłony wystąpią m.in. PRO8L3M, Sokół, KęKę, Dwa Sławy i Ero JWP, a także „młodzi, gniewni” sceny hip-hop, w tym OKI, Young Igi, Hodak, PlanBe, Dziarma i CatchUp, a także Zdechły Osa, Barto Katt, Feno, Lipa, Jeden i Jacuś. W anonsie wydarzenia zapowiedziano jednocześnie, iż „kluczowe będą także występy tych, którzy w tym roku już wydali albo dopiero wydadzą swoje nowe płyty”, jak np. Paluch, Kabe, TUZZA, Małpa, Łajzol oraz Kukon.

Lech Polish Hip-Hop Festival organizowany jest w Płocku od 2013 r. Finałowa gala z muzycznymi nagrodami dla twórców polskiej sceny hip-hop odbędzie tam po raz pierwszy - premierowa odsłona tego wydarzenia miała miejsce w sierpniu 2021 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu.