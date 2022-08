Reklama

Jak zauważył Marcin Piotrowski, dyrektor promocyjny imprezy, festiwal CieszFanów nieprzerwanie gra od wielu lat, a w tym roku organizatorzy imprezy postawili na polskich artystów.

Nie tylko ciężkie brzmienie

CieszFanów Festiwal to nie tylko ciężkie brzmienie, ale również poznawanie i mieszanie się nowych rytmów. W tym roku festiwal stawia na wschodzące gwiazdy polskiej sceny m.in. WaluśKraksaKryzys i Ganczarska, a także na różnorodne dźwięki od Grubsona – mówił Piotrowski podając pełny skład, jaki w tym roku zagra na scenie Cieszanowa. Będą to: Happysad, Organek, Pidżama Porno, Ga-Ga Zielone Żabki, Grubson, Nocny Kochanek, Romantycy Lekkich Obyczajów, Żywiołak, Taraban, KASHELL, Koniec Świata, WaluśKraksaKryzys, Moskwa, The Sixpounder, Terrordome, Poparzeni Kawą Trzy, T.Love, Gutek, The Bill, Materia, Ganczarska & Groove Section, Blenders i KSU.

Reklama

Menadżerka działu mediów festiwalu CieszFanów Daria Kuszlik dodała, że w tym roku organizatorzy postawili na nowości.

Widzimy, że do Cieszanowa przyjeżdża bardzo dużo młodych osób, które oczekują czegoś świeżego. Nie zapominamy przy tym o starych wyjadaczach, którym koncerty takich zespołów jak: KSU, czy Pidżamy Porno zawsze sprawiają przyjemność. Dodatkowo postanowiliśmy skupić się tylko na polskich zespołach, bo wiemy, jak trudną sytuację miały one przez ostatnie dwa lata i z wielką przyjemnością chcemy ich wesprzeć i pokazać, że polskie zespoły mają ogromną moc – wyjaśniła Kuszlik.

Powrót do korzeni

Piotrowski zwrócił uwagę, że w tym roku festiwal wraca do korzeni również w przypadku lokalizacji w City NGO, czyli starym spichlerzu. Wśród wydarzeń, które odbędą się w City NGO, będzie m.in. turniej gry w boule, strefa coworkingowa i ekobilioteczka, spotkania z artystami w białym namiocie. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.

Reklama

Dodał, że na festiwalu CieszFanów znajdzie się też akcent ukraiński.

Ekipa CieszFanów Festiwalu od początku wojny w Ukrainie działa z pomocą humanitarną zarówno na granicy, jak i w środku okupowanego państwa. W związku z tym organizatorzy imprezy przykładają wielką wagę do ukraińskiego akcentu na festiwalu, dlatego zdecydowali, że pojawi się on w City NGO – przekazał Piotrowski. Przez dwa dni imprezy - w piątek i sobotę - w białym namiocie City NGO odbywać się będą debaty o wojnie w Ukrainie.

Szczegóły wydarzeń

Szczegóły wydarzeń z miasteczka NGO można znaleźć na stronie www.cieszfanow.pl oraz na Facebooku CieszFanów Festiwal i City NGO.

Organizatorzy festiwalu zwrócili uwagę, że ważnym akcentem imprezy jest coroczny przegląd kapel, który w tym roku zachęcił aż 87 zespołów do zgłoszenia swojego udziału.

"Z tej całej puli festiwalowe jury wyłoniło 10 niesamowitych kapel, które zaprezentowały się podczas wirtualnych koncertów. Następnie festiwalowicze mieli okazję zagłosować na ulubione zespoły i tak oto laureatami przeglądu kapel zostali Hanz Bonanza i Sad Smiles. Dodatkowo jury jako trzeci i czwarty, zwycięski zespół wybrało kapele Tupolev i Hai"– przekazali organizatorzy.

Autorka: Agnieszka Pipała