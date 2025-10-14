"Światło i MRock". Projekt Piotra Roguckiego i Katarzyny Nosowskiej

Piotr Rogucki i Katarzyna Nosowska jeżdżą po Polsce z trasą "Światło i MRock". W miniony weekend odwiedzili Gdańsk. To właśnie podczas tego występu z ust Piotra Roguckiego padły ostre słowa dotyczące rządzących.

Zrobiliśmy koncert marzeń, koncert, który nie miał prawa się odbyć, zebraliśmy wszystkich naszych ukochanych artystów w set liście marzeń i teraz przed wami, fanami tej muzyki, będziemy je wykonywać. Chcielibyśmy, żeby ten koncert nas połączył- powiedział Piotr Rogucki podczas koncertu w Gdańsku w ramach trasy "Światło i MRock".

"Światło i MRock". Co zaśpiewali Piotr Rogucki i Katarzyna Nosowska?

Zarówno on, jak i Katarzyna Nosowska zaśpiewali podczas tego występu wiele coverów znanych przebojów. Wśród nich były takie piosenki jak:

"Smells Like Teen Spirit" Nirvany

"Creep" Radiohead

"Telefony" Republiki

"November Rain" Guns N' Roses

"List" Hey

"W deszczu maleńkich żółtych kwiatów" Myslovitz.

Podczas trasy "Światło i MRock" to publiczność może decydować skanując kod QR z ekranów umieszczonych na scenie, jaką aranżację danego przeboju mają ochotę usłyszeć - lżejszą, czyli światło, czy mrok, czyli mocniejszą.

Polityczny manifest Piotra Roguckiego. Co powiedział ze sceny?

Podczas każdego koncertu w ramach trasy "Światło i MRock" gospodarze podejmują trudne tematy. Tym razem zwrócili uwagę na to, co dzieje się na świecie. Piotr Rogucki stwierdził, że nie będzie gryzł się w język. Rządzą nami debile, dziady, którzy nie szanują ludzi i patrzą na swoje interesy - powiedział w pewnym momencie.

Chodzi o cały świat, o rządzące elity, dla których jesteśmy tylko pionkami. Łatwo jest wydać rozkaz. Może ci, którzy go wydają, założą plecaki i sami będą je wykonywać, a nie posługiwać się innymi. Każdy człowiek jest wiele wart - dodała od siebie Katarzyna Nosowska. Na ich słowa publiczność zareagowała gromkimi brawami.