Nie żyje raper Pono. Informację przekazał Sokół

Informacja o śmierci rapera Pono obiegła media w czwartek wieczorem (6 listopada). O jego odejściu poinformował Sokół. Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś - napisał raper.

Raper Pono nie żyje. Żegnają go fani i przyjaciele

Pod postem, który zamieścił Sokół pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów oraz raperów, którzy znali zmarłego i z nim współpracowali. W mediach społecznościowych pożegnali go także inni muzycy jak Peja, Liroy, Pelson czy Fu.

Pono był aktywny zawodowo. Kiedy zagrał ostatni koncert?

Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci Pono. Do końca był aktywny zawodowo. Dwa tygodnie temu zagrał koncert z muzykami ze składu Molesta. Miał zaplanowane kolejne występy. Miał pojawić się m.in. na imprezie pod nazwą 120rapfest, którą zaplanowano na 14 listopada. Informował o tym na swoim Instagramie.

Ostatnie wpisy rapera Pono. Zamieścił go dzień przed śmiercią

Dwa dni przed swoją śmiercią zamieścił nagranie z wizyty u fizjoterapeuty. Czuję się autentycznie taki jakiś naoliwiony bardziej - mówił Pono na nagraniu. Dziękuję Rafał, że miałem przyjemność postrzelać twoimi gnatami i dowiedzieć się wiele na temat twojej osoby - napisał pod nagraniem, które zamieścił.

Ostatni wpis Pono pojawił się dzień przed śmiercią 5 listopada. W relacji opublikował informację o książce swojego przyjaciela, czyli Sokoła. Pono odszedł dwa dni po swoich 49 urodzinach.