Maurício Martins i jego współpracownicy przeanalizowali teksty 100 najpopularniejszych w latach 1973-2023 anglojęzycznych piosenek, korzystając z cotygodniowej listy przebojów „Billboard Hot 100”, tworzonej w USA przez muzyczny tygodnik "Billboard". W sumie analizie poddano 20 186 utworów.

Prostsze i bardziej negatywne teksty piosenek

Jak się okazało, w ciągu ostatnich 50 lat teksty popularnych w USA piosenek stały się prostsze, bardziej negatywne i zawierają więcej słów związanych ze stresem. Zbiegło się to ze wzrostem wskaźników depresji i lęku oraz ze wzrostem negatywnego nastawienia mediów informacyjnych i literatury pięknej, o czym donoszą wcześniejsze badania.

Wzrost popularności piosenek o złożonych tekstach

Autorzy sugerują, że ich analiza odzwierciedla złożone sposoby, w jakie ludzie wykorzystują muzykę do radzenia sobie ze stresem. Jednocześnie badanie wykazało, że popularność piosenek o bardziej złożonych tekstach zaczęła rosnąć od 2016 roku. Być może potrzebne są dalsze prace w celu poznania przyczyn tego zjawiska.

Powiązania z wydarzeniami stresującymi

Szukając potencjalnych czynników wpływających na zmiany w preferencjach słuchaczy, autorzy nie zidentyfikowali powiązań ze zmianami mediany dochodów gospodarstw domowych od 1973 roku. Udało się za to zidentyfikować pewne powiązania z poważnymi wydarzeniami stresującymi — takimi jak ataki z 11 września 2001 roku i wybuch pandemii COVID-19.

Wydarzenia te wiązały się ze wzrostem złożoności i pozytywnego wydźwięku tekstów oraz mniejszą liczbą słów związanych ze stresem lub brakiem istotnych zmian w tekstach. Zdaniem autorów może to wynikać z faktu, że w trudnych czasach bardziej pozytywna i złożona muzyka jest wykorzystywana jako forma ucieczki od rzeczywistości. Muzyka mogłaby zarówno kształtować, jak i odzwierciedlać zmiany nastrojów w czasie.