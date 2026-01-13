Sobotnia katastrofa awionetki, w której poza Jiménezem zginęło 5 osób, jest szeroko komentowana w kolumbijskich mediach. Przypominają one, że tragedię, do której doszło w pobliżu miasta Paipa, w departamencie Boyaca, muzyk przewidział.

Piosenkarz: Śniło mi się, że zginęliśmy w wypadku

Piosenkarz i kompozytor kolumbijskiej muzyki popularnej 20 grudnia w rozmowie z telewizją Caracol podzielił się swoim niedawnym snem o katastrofie lotniczej.

Śniło mi się, że lecieliśmy samolotem, w którym wystąpiła awaria (…). Zginęliśmy w wypadku, o którym następnie mówiono w mediach – powiedział Jiménez w programie telewizyjnym "Se dice de mi".

Piosenkarz: W przeszłości miałem już dwa podobne sny

Dodał, że w przeszłości miał już dwa podobne sny o swojej śmierci. W każdym z nich, jak zaznaczył, widział siebie jako ofiarę wypadku lotniczego.

Katastrofa lotnicza z piosenkarzem na pokładzie

Do katastrofy samolotu z Jiménezem na pokładzie doszło krótko po starcie awionetki. Maszyna uderzyła w ziemię, po czym stanęła w płomieniach. Nikt z przebywających na jej pokładzie osób nie przeżył wypadku.

W sobotnim komunikacie władze departamentu Boyaca przekazały, że wśród ofiar katastrofy lotniczej było dwóch pilotów oraz czterech członków załogi. Osoby towarzyszące Jiménezowi miały wziąć z nim udział w zaplanowanym na sobotni wieczór koncercie.

Kim był Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez poza występami na scenie i skomponowaniem ponad 70 utworów znany był również jako juror telewizyjnych programów muzycznych.

Kolumbijskie media przypominają, że w jednej ze swoich ostatnich publikacji Jimenez napisał, "że zawsze jest pokorny, wiedząc, że to, co otrzymał od Boga, może mu zostać zabrane".