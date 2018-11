Fani już zacierają ręce i gorąco komentują. Na pokazanym filmie widać nie tylko londyńskich filharmoników podczas pracy nad tematem muzycznym. Disney pokazał też spore fragmenty parku "Star Wars Galaxy's Edge", który w przyszłym roku latem zostanie udostępniony zwiedzającym. By go zwiedzić trzeba będzie się wybrać aż do Kalifornii.

Na nową, dziewiątą część "Gwiezdnych wojen" będziemy musieli poczekać do 19 grudnia 2019 roku.

Oto, co skomponował John Williams. Proszę pamiętać, że to tylko fragment nowego dzieła.