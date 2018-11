Brodka „MTV Unplugged” to zapis akustycznego występu, który odbył się 12 kwietnia 2018 r. w lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Koncertowi towarzyszyła ciekawa oprawa wizualna, którą przygotowała Aleksandra Wasilkowska, słynna architektka, urbanistka i scenografka. Za reżyserię odpowiada Agnieszka Szmoczyńska, jedna z najciekawszych autorek polskiego kina ostatnich lat („Córki Dancingu”).

W trakcie występu na żywo Brodka zaprezentowała kompozycje z ostatniej płyty „Clashes”, kultowej „Grandy”, EP-ki „LAX” oraz debiutanckiego krążka zatytułowanego po prostu „Album” z 2004 r. W projekcie wzięli udział goście specjalni. Na scenie u boku wokalistki pojawił się Dawid Podsiadło w utworze „Santa Muerte” oraz Krzysztof Zalewski, który zaśpiewał z Brodką „Syberię”. Na płycie znajdzie się 15 piosenek, w tym również cover Nirvany „Heart-Shaped Box”. Materiał został zmiksowany przez Luca Smitha (Foals, Crystal Fighters, Everything Everything) oraz zdobywcę nagrody Grammy Noah’ę Georgesona (Joanna Newsom, Devendra Banhart, The Strokes), który współpracował z Brodką przy albumie „Clashes”.

„Varsovie” to pierwszy zwiastun nadchodzącego wydawnictwa. Klip, wyreżyserowany przez Agnieszkę Smoczyńską. Poniżej lista koncertów, które zagra wokalistka w Polsce.

14.02.19 Kraków, Centrum Kongresowe ICE Kraków

18.02.19 Katowice, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

19.02.19 Gdańsk, Gdański Teatr Szekspirowski

20.02.19 Warszawa