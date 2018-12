O fakcie organizacji poinformował na Twitterze prezes TVP, Jacek Kurski.

Mamy to!

Telewizja Polska zorganizuje konkurs Eurowizji Junior 2019. https://t.co/wFGUvxdE4H — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) December 10, 2018

W oficjalnym komunikacie czytamy też, że aplikacja TVP była bardzo wysoko oceniona przez EBU (Europejską Unię Nadawców).

Jon Ola Sand, dyrektor EBU ds. Wydarzeń Telewizyjnych powiedział: „Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy ogłosić Polskę jako gospodarza najbliższej imprezy, a TVP jako oficjalnego nadawcę Eurowizji Junior 2019. Przy tej okazji ponownie chciałem pogratulować Roksanie Węgiel jej spektakularnego zwycięstwa w tegorocznym konkursie. To zawsze ekscytujące, kiedy konkurs trafia do państwa, które debiutuje w roli gospodarza. Z niecierpliwością czekamy na wizję jaką zaprezentuje Telewizja Polska przy organizacji tego wydarzenia!”.

W tym roku konkurs organizowany był na Białorusi. Zwyciężyła w nim 13 letnia Roksana Węgiel, która wykonała utwór „Anyone I Want to Be”. Polka za swój występ zdobyła 215 punktów. W Mińsk Arena poza naszą piosenkarką wystąpili przedstawiciele 19 innych państw. Była to dotychczas najwyższa liczba uczestników konkursu.

Inne szczegóły - czyli termin i miejsce przeprowadzenia konkursu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.