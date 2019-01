Tylko 32 miliony płyt CD z muzyką sprzedano w całym 2018 roku na Wyspach Brytyjskich. Wynik to wymowny i dramatyczny, jeśli porównamy do tego, co działo się dekadę temu. W 2018 roku sprzedano aż 134 miliony płyt, czyli ponad sto milionów więcej. Czemu tak się dzieje?

Winny wszystkiemu jest oczywiście wszechobecny streaming, który odpowiada za zdecydowaną większość sprzedawanej muzyki. Brytyjczycy - podobnie jak mieszkańcy wielu innych państw - zamiast kupować płyty fizycznie, posiadając nośnik, płacą abonament miesięczny za dostęp do kilku milionów płyt na raz.

Również o, co miało być wybawieniem dla sklepów płytowych i dawnej formy posiadania muzyki powoli dochodzi do masy krytycznej. W Wielkiej Brytanii sprzedano 4,2 miliony płyt winylowych, a wzrost ich sprzedaży jest symboliczny, wyniósł niecałe 1,5 procenta rok do roku.

To jasno pokazuje w którą stronę zmierza rynek muzyczny. Pytany przez BBC słynny rockman Jack White widzi następną dekadę jasno: "To będzie streaming plus winyl. Streaming w samochodzie i kuchni, winyl w salonie i sypialni. Będą tylko te dwa formaty. I naprawdę dobrze mi z tym".

Dziesięć najchętniej kupowanych albumów na winylu w 2019 roku w Wielkiej Brytanii.

1. Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel and Casino

2. Various Artists - The Greatest Showman

3. Fleetwood Mac - Rumours

4. Queen - Greatest Hits

5. Pink Floyd - Dark Side Of The Moon

6. George Ezra - Staying At Tamara's

7. Nirvana - Nevermind

8. Oasis - (What's The Story) Morning Glory

9. David Bowie - Legacy

10. Amy Winehouse - Back To Black