Tekst do "Higher Aims" napisał Waldemar Maciąg, znany jako Father V. To... proboszcz z diecezji Orlando na Florydzie, a prywatnie dobry znajomy zespołu Carpe Diem.

"Ma duszę rockandrollowca i łamie wszelkie stereotypy" - mówi Zbyszek Suski, gitarzysta zespołu i współtwórca muzyki do "Higher Aims" (z Szymonem Wydrą i Jarosławem Suskim).

Jednocześnie utwór ten jest propozycją zespołu na konkurs Eurowizji.

Father V. sam zaproponował muzykom Carpe Diem współpracę, dlatego też wysłali mu oni jedną ze swoich kompozycji o zdecydowanie rockowym, niemal metalowym brzmieniu.

Kiedy "Higher Aims" został nagrany, za pośrednictwem duchownego usłyszał go Nigel Lowe (twórca muzyki do filmów w Hollywood), który następnie przedstawił piosenkę Michaelowi Morrisowi, reżyserowi filmu "MERCS. Moonsamy", niekomercyjnej produkcji z pogranicza kina akcji, komiksu, czarnej komedii i science-fiction, która swoją premierę będzie miała już w lutym. Tytułowi MERCS to najemnicy stojący w obronie wyższych wartości i ratujący ludzkość przed upadkiem.