Jestem obywatelką Ukrainy, płacę tu podatki, szczerze kocham ten kraj. Ale nie jestem gotowa występować w konkursie jako narzędzie do promocji lokalnych polityków. Jestem muzykiem, a nie kijkiem do rzucania na arenie politycznej – napisała w oświadczeniu zwyciężczyni ukraińskich preselekcji, wokalistka Maruv.

Maruv wygrała zdecydowanie konkurs w telewizji STB. Problemy zaczęły się, gdy od zwyciężczyni zażądano odwołania zaplanowanych koncertów w Rosji. Na szali postawiono wycofanie Maruv z konkursu. Ukraińskie władze, od czasów wybuchu wojny z Rosją, mają wielki problem z tym, by ich przedstawiciele grali dla Rosjan. Blokowali też skutecznie udział Rosjan w organizowanym w Kijowie finale – Julia Samojłowa uznana została w 2017 roku na Ukrainie za persona non grata w odwecie za to, że zagrała dla mieszkańców Krymu.

Po takim nacisku Maruv zdecydowała się wycofać z konkursu. Przez chwilę trwały poszukiwania wyjścia z twarzą przez telewizję STB – ostatecznie zdecydowano, że w tym roku Ukraina w konkursie Eurowizji nie weźmie udziału.

Sprawa jest oczywiście mocno komentowana w rosyjskich mediach, gdzie w otwarty sposób wyśmiewane są „antyrosyjskie fobie, które stały za wycofaniem Maruv”. Podkreśla się, że sprawiedliwości stało się zadość, przywołując tu rok 2017.

Decyzja Ukrainy sprawia, że zespół Tulia będzie miał łatwiejszą drogę do finału. Ubył mu jeden, zazwyczaj bardzo poważny rywal w półfinale.

Konkurs odbędzie się 14,16 i 18 maja w Tel Awiwie. Najpierw poznamy zwycięzców półfinałów, zaś 18 maja odbędzie się koncert finałowy.

Skład pierwszego półfinału: Polska, Słowenia, Białoruś, Czechy, Czarnogóra, Cypr, Serbia. Finlandia, Węgry, Estonia, Portugalia, San Marino, Islandia, Gruzja, Australia, Belgia i Grecja.

Skład drugiego półfinału: Szwajcaria, Szwecja, Irlandia, Austria, Mołdawia, Łotwa, Rumunia, Dania, Armenia, Albania, Azerbejdżan, Macedonia, Norwegia, Rosja, Holandia, Chorwacja, Litwa, Malta.