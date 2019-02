MARCIN CICHOŃSKI: Ty bywasz kiedyś smutny?

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI: Dobre pytanie, bo wiele osób myśli, że jesteśmy jak wiecznie uśmiechnięte pomniki. Ludzie widzą, zakładają, że będą rozmawiali z wiecznie uśmiechniętymi ludźmi. Jak przychodzimy na wywiady to dziennikarze myślą, że będzie ho ho ho – wesoło. Idziemy do telewizji: jest już przypięta łatka. Z jednej strony jest to fajne i zrozumiałe, ze względu na to, co robimy. Problem pojawia się wtedy, gdy wchodzimy w interakcję z fanami – np. ktoś spotyka nas na mieście. Wiesz – zazwyczaj są to miłe spotkania. Ale czasem ludzie nie wiedzą, gdzie jest ta granica, bariera, bo im się wydaje, że oni nas znają już na wylot. Że jesteśmy od lat przyjaciółmi, kumplami, bo takie mamy przesłanie, taki jest wydźwięk Nocnego Kochanka. Była taka sytuacja bodajże w Toruniu – gość podchodził do nas po koncercie i myślał, że jest na tyle naszym kumplem, że mnie i Arkowi zaczął sutki wykręcać, przyduszać i krzyczeć „zajebiście, idziemy się napić!”. W sumie nie stronimy od imprezowania, ale tak naprawdę człowieka nie znamy. Kiedyś rozmawiałem o tym z Joanną Kołaczkowską, zaraz po tym jak wyszła nasza pierwsza płyta. Powiedziała, że przez to, że jest ikoną (ona tego słowa nie użyła, to ja dopowiadam) kabaretu to każdy kojarzy ją z wesołą stroną. Że Kołaczkowska to jest człowiek wiecznie uśmiechnięty, wiecznie wyluzowany. I po koncercie ktoś podchodzi i zaczyna jej włosy targać. To jest i błogosławieństwo i przekleństwo – fajnie być postrzeganym pozytywnie i wszyscy w zespole tacy jesteśmy. Ale nie jesteśmy robotami i mamy smutniejsze chwile.

Piotr Bałtroczyk powiedział mi kiedyś, że ludzie, którzy dostarczają rozrywkę i śmiech zazwyczaj są smutnymi introwertykami.

Zobacz Robina Williamsa. Uchodził za gościa, który się pojawiał w komediach, był Panią Doubtfire, rozśmieszał, a za tym się kryła ogromna depresja. Mam nadzieję, że to u nas nigdy nie nastąpi.

Krzysiek, obrażasz się, gdy ludzie nazywają Was kabaretem?

Zastanawiam się nad samym słowem „kabaret”. Zależy, co kto ma na myśli. To słowo jest niejednoznaczne…

Jako grupę ludzi mającą dać rozrywkę, śmiech, humor.

Oczywiście, że się nie obrażam. Jakby nie było jesteśmy zespołem kabaretowym. Robimy sobie jaja, teksty są przerysowane. To heavy metal pokazany w krzywym zwierciadle. Często spotykamy się z opinią internetowych hejterów, że pisząc „kabaret” mają na myśli nie komików, nie ludzi, którzy mają innych rozbawić, tylko to pejoratywne znaczenie. Wiesz – na zasadzie „co tam się dzieje w rządzie, to jest jakiś kabaret”.

Jakoś też od razu pomyślałem o polityce…

(śmiech) Tak… Więc nie obrażam się, jeśli jest to pojęcie słownikowe.

A boisz się sytuacji jaka miała miejsce na koncertach Sławomira? Na jego występ w warszawskiej Stodole ludzie zwyczajnie nie przyszli… Nowa płyta musi powstać, by w kółko nie powtarzać „Pierwszego nie przepijam”.

Żart powtarzany kilkukrotnie nie śmieszy. Rozmawialiśmy o tym z chłopakami wielokrotnie. Jesteśmy fanami zespołów, które grają prześmiewczą muzykę, jak Tenacious D. To jeden z moich ulubionych zespołów, zauważyłem że po latach nastąpił u nich spadek formy. Płyta, którą nagrali jest aż za bardzo abstrakcyjna. Poziom abstrakcji przewyższył akceptowalną przeze mnie granicę. Od wielu lat grają bardzo duże koncerty i wydaje się, że mają się całkiem dobrze, choć wiem, że Jack Black traktuje to jako dodatek, bo jest rozchwytywanym aktorem.

I myśleliśmy: Tenacius D nagrał jedną płytę, ludzie się pośmiali, nagrali drugą – ludziom się podoba. Przy trzeciej też nie było źle. Zdaliśmy sobie sprawę, że żart opowiedziany dwu- lub trzykrotnie już nie będzie śmieszył, ale na każdej z tych płyt są zupełnie inne żarty. Samo podejście jest to samo, ale żarty opowiadają o innych sprawach. Nowe kawałki i nowe kawały.

Lubisz Monthy Pythona?

Mam mieszane uczucia. To jest na tyle charakterystyczna konwencja… Nie jestem przeciwnikiem, tego nie można powiedzieć, ale nigdy nie byłem ogromnym fanem. Są pojedyncze skecze, które śmieszą mnie bardzo, ale niektóre idą dla mnie za daleko.

Jednym z moich ulubionych jest ten, w którym pojawia się hasło: „przestałeś być zabawny”. To jest chyba najgorszy koszmar ludzi, którzy dostarczają rozrywkę i śmiech. Jak badać, co jest zabawne, a co nie?

To jest bardzo duży problem, co zauważyłem po nas samych. W związku z tym, że zainteresowanie zespołem wzrosło. Pamiętasz, jak widzieliśmy się przy okazji pierwszej płyty? Już wtedy było całkiem fajnie, a teraz urosło to do takich rozmiarów… Przy pierwszej czy przy drugiej płycie robiliśmy numer, bo go czuliśmy. Ale przy następnej myśleliśmy, że „no to chyba jest śmieszne” – wiesz za dużo myślimy.

A na kim sprawdzacie?

Głównie między sobą. Jak ja lub Arek napiszemy tekst, to pokazujemy chłopakom. Mamy od kilku lat dosyć efektywną metodę pracy w zespole. Pokazujemy coś, widzimy spojrzenia. Ktoś mówi „fajne, ale nie wykorzystamy tego”.

No, to jest samo w sobie zabawne.

W ten sposób nikt nie jest urażony, to po prostu działa. Mam nadzieję, że te żarty, które prezentujemy na najnowszym wydawnictwie ludziom się spodobają i ludzie nie powiedzą, że fajne, ale płyty „Randka w ciemność” nie kupią.

Jako młody człowiek „Randkę w ciemno” oglądałeś na serio, czy dla beki?

Jak byłem dzieciakiem – oglądałem na serio. Po latach, przy okazji tej płyty poszukam, czy gdzieś w necie są jakieś fragmenty. Obejrzałem dwa-trzy, które były dostępne i stwierdziłem, że trzydziestolatkowie musieli oglądać to dla beki. Formuła, podejście Jacka Kawalca, teksty ludzi. Kawalec widzi, że to jest komiczne, ale oni traktowali to na serio.

On zachowywał przy tym śmiertelną powagę.

Włączyliśmy to sobie z moją dziewczyną. Było wesoło.

Jak wygląda u was dyscyplina muzyczna. Ponoć bardzo, do przesady, dbacie o to, by grać dobrze. Heheszki heheszkami, ale to się muzycznie na scenie musi zgadzać.

Od początku staraliśmy się robić to jak najlepiej. Chcieliśmy, by dało się tego słuchać. Ja też nie jestem po żadnej szkole, ale zawsze starałem się być w miarę ambitny. To słychać, jeśli ktoś prześledzi jak brzmieliśmy, kiedy graliśmy jeszcze jako Night Mistress albo Nemezis. Gdyby tak przesłuchać wszystkie płyty z tamtych lat, takie półamatorskie podejście, to widać, że się rozwijamy. Słychać to i po kompozycjach, po warsztacie. Od zawsze zależało nam na tym, żeby brzmieć jak najlepiej. Żeby było słychać fajny warsztat. Żeby nie chodziło o kompozycje, których da się słuchać, które są chwytliwe, ale o te, które są zagrane fajnie. Kiedy stwierdziliśmy, że nagramy płytę pod szyldem Nocny Kochanek, to musimy się zachować jak profesjonalni komicy. Taki komik wchodzi na scenę i prezentuje swoje żarty, ale wszystko jest przemyślane i zaplanowane. Myślę, że bardziej sensowne jest takie podejście do muzyki i tematu Nocnego Kochanka. Robimy wszystko, by było na jak najwyższym poziomie, a przynajmniej na ile potrafimy. Poziomie wykonawczym, muzycznym – po to, by ten żart można było powielać. W tym tkwi szkopuł – gdyby ktoś usłyszał Nocnego Kochanka i powiedział „dobra, są jajcarskie teksty, ale chłopaki nie potrafią grać”, to może by się z tego pośmiał, ale na dłuższą metę nie dałoby się tego słuchać. Naszą zaletą jest to, że kompozycje same w sobie są słuchalne, że są to numery, które nucisz sobie w samochodzie czy pod prysznicem, bo wpadają ci w ucho.

Jak twoja kariera rockmana i komika była przyjmowana w szkole, w której pracowałeś. Pracowałeś – czas przeszły dokonany?

Tak, skończyłem przygodę ze szkołą prawie dwa i pół roku temu.

Jak tam było na miejscu? Nauczyciel musi mieć autorytet, musi mieć posłuch. A tu facet, który śpiewa o „Dziewczynie z kebabem”…

Wbrew pozorom i trochę jak na ironię, to wydaje mi się, że przez to, że byłem mniej lub bardziej znany jako Nocny Kochanek, to młodzieży imponowałem. Pracowałem w gimnazjum. To jest taki wiek, kiedy zaczynają się pierwsze relacje damsko-męskie, pierwsze imprezy. Hormony szaleją. I co jest najważniejsze dla tych ludzi? Przecież nie szkoła. Wylansowanie się, poimprezowanie, pokazanie jakim jesteś fajnym, rozrywkowym człowiekiem. Wiedzieli, że mam spore doświadczenie w tej materii. To jakby trochę na opak, ale przez to darzyli mnie trochę jakby większą sympatią. Bardzo często się mnie radzili, albo zwierzali. Zdaję sobie sprawę, że o wielu sprawach mówili mi, a innym nauczycielom nie. Wiesz „on jest taki imprezowicz, zrozumie to”. Ile razy ja słyszałem o imprezach, o których nie chciałem słyszeć, bo potem nie wiedziałem co z tym zrobić. Czy zgłaszać do kuratorium, czy na prokuraturę… Pamiętam, jak spotkałem mojego ucznia w autobusie z 3 klasy gimnazjum. Opowiada mi coś o imprezach i mówi „wie pan, co ja panu będę mówił, prawiczkiem to ja już nie jestem”. Nie wyobrażam sobie, bym nauczycielom opowiadał takie historie.

Uczeń, mój wychowanek, usiadł na godzinie wychowawczej, rozmawialiśmy. Ja mówię „Robert, powiedz jak ta twoja dziewczyna”. On mówi: „eeeee wie pan, to już niekatulane”. Ja mówię, że mi przykro, a on „spoko, już jest następna”. Na tym nie koniec, bo on siedzi i myśli co by powiedzieć i pyta w klasie: „dotykał pan kiedyś kobiecych piersi” i sam sobie odpowiada „na pewno, no tak…”.

Kiedyś takie sytuacje spisywałem sobie, bo szkoda by było, gdyby to przepadło. Kiedyś podchodzi do mnie dziewczyna, uczennica trzeciej klasy i mówi: „to gdzie najbliższy weekend pan spędza, chyba Gdańsk co”? Ja na to, że Gdańsk to był zeszły weekend, teraz Białystok. „No tak, no tak… To w weekendy się pan relaksuje?” To ja tłumaczę, że to też ciężka praca, transport, występ itd. A ona jakby nie słyszała i mówi „tak, w weekendy pan się relaksuje, a potem musi się pan męczyć z tłumokami”.

Legenda działała.

To, że działałem na dwa fronty chyba tylko pomagało. Rodzice trochę inaczej podchodzili do mnie. Wiedzieli, że na luzie mogą pogadać, może się mniej krępowali. Z rodzicami tez miałem sytuację luźniejsze.

A kadra pedagogiczna patrzyła na ciebie normalnie, czy jak na wariata?

Zadziwiająco dobrze się z nimi dogadywałem. Prawda jest taka, że gdy wychodziłem ze szkoły to aż mi się łezka w oku zakręciła. Jak się żegna, to się zwraca uwagę na pozytywne aspekty. Prawda jest taka, że w szkole miałem dużo fragmentów ciężkich. To młodzież w takim wieku, że do każdego trzeba mieć indywidualne podejście. Szczególnie w tym wieku. Było wiele sytuacji wywołujących napięcie – czy to z uczniami, czy to z rodzicami, ale najmniej było takich sytuacji z rodzicami. Dyrekcja od samego początku dostała ode mnie klarowną informację, że śpiewam, mam zespół i za jakiś czas będę miał tez jakieś koncerty. I od razu miałem powiedziane od dyrektor, że ona to rozumie i na pewno się dogadamy. Słowa dotrzymała – przez wszystkie lata nie miałem problemów z graniem. Byłem natomiast ciekawy, jak zareaguje, jak odkryje dla siebie Nocnego Kochanka. Teksty kabaretowe, nie każdemu muszą przypaść do gustu. I w pewnym momencie w pokoju nauczycielskim powiedziała: „Gratuluje panie Krzysztofie, w Empiku jest pan w bestsellerach… Ale ta nazwa – Nocny kochanek – to tak się uśmiałam”. Po miesiącu zapytała „czy ja mogę liczyć na jakąś płyt, z autografem?”. Nie miałem wyjścia. Musiałem się otworzyć i wiedziałem, że płyty przesłucha. I z ciekawości potem sam zapytałem. „Pani dyrektor, jak teksty? Jak pani podchodzi do tego, że tu czasem jakiś wulgaryzm się pojawia”. A ona na to: „uczniowie w gimnazjum to nie takiej muzyki słuchają”. Taka prawda – gdyby porównać teksty twórców hip-hopu, to można powiedzieć, że ja jestem delikatny Romeo.

Ciężko się wychodzi na scenę, jak pół miliona ludzi na ciebie czeka?

Pamiętam nasz wcześniejszy koncert, z 2017 roku. W 2018 roku było pół miliona, ale wtedy było też bardzo dużo ludzi. Przy tamtym koncercie emocje było ogromne. Mimo, że zagraliśmy setki koncertów, to mając świadomość tłumu i wydarzenia, że grasz na Woodstocku, na największej scenie w Polsce, na jednej z największych publiczności na świecie, zapaliła się kontrolka, że tu na scenie będziesz musiał wypić jakby jednego drinka mniej. I po sobie i po chłopakach widziałem, że jesteśmy na jeszcze większych obrotach, bardziej skupieni. To wszystko puściło, gdy zostały otwarte bramki i weszli ludzie. Ale to nie był koncert jeszcze, to była poranna próba. I wtedy już cała przestrzeń pod sceną się zapełniła. Zdaliśmy sobie sprawę, że ci ludzie chyba naprawdę nas kojarzą. I przyszli pobawić się razem z nami. Napięcie zeszło, na koncercie było znacznie lepiej. Musze przyznać, że widząc ten tłum – mimo tego, że jak mówiłem, zagraliśmy setki koncertów – coś się w człowieku działo. I tego się do końca słowami opisać nie da.

Zespół Nocny Kochanek istnieje od 2012 roku. Pierwszy album zatytułowany był "Hewi Metal", drugi "Zdrajcy metalu". 11 stycznia 2019 roku do sklepów trafiła płyta "Randka w ciemność". Mimo praktycznie żadnej obecności w mediach mainstreamowych, zespół jest jedną z największych atrakcji polskiej sceny koncertowej, wyprzedając bez problemu największe sale i kluby.