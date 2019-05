Natalia Sikora do tej pory na rynku muzycznym jest głównie znana z jej porywających wykonań piosenek Janis Joplin oraz nagranej w hołdzie dla Miry Kubasińskiej płyty „Tribute to Mira” wydanej w 2018 roku.



„Ailatan” – jak sugeruje tytuł, czyli wszystko na odwrót, „zacznijmy wszystko od końca” - to płyta, na którą Natalia czeka od wielu lat, pokazująca jej możliwości wokalne, ale także talent językowy. To płyta autorska, na której Natalia Sikora pokazuje swoją osobowość i skalę możliwości wokalnych. Piosenki na tą płytę skomponowali wspólnie członkowie zespołu (wykonawcy) Natalii oraz ona sama pod czujnym okiem Dariusza Kozakiewicza – gitarzysty Tadeusza Nalepy i Perfectu, który także skomponował kilka piosenek dla Natalii. Nad całością aranżacji muzycznych i kompozycji czuwał Paco Sarr, w którego studio Walecznych dokonano większości nagrań. Jakość nagrań perkusji gwarantuje Leszek Kamiński, który zrealizował nagrania w S4 w Polskim Radio. Teksty to głównie piosenki Natalii Sikory, ale znajduje się tutaj także piosenka do słów Marka Gaszyńskiego. „Ailatan” to płyta marzeń, łącząca w sobie nurt rocka, lat 80., ale także współczesnego bluesa w niecodziennych aranżacjach. Jest to efekt przyjaźni i wspaniałej współpracy łączącej pokolenia, kultury i kontynenty.



Tak o płycie „Ailatan” mówi Natalia Sikora:

„Aliatan” to najważniejsze wydarzenie artystyczne w moim życiu. Chciałabym zaprosić Was do mojego świata, podzielić się dzięki muzyce i tekstom swoimi myślami. Ten świat jest pełen emocji, uczuć, jest trochę poplątany, ale bardzo kolorowy. Płyta to album z obrazami, każda z piosenek to kolejna scena, do której można stworzyć osobny film. Zapraszam na pierwszy odcinek – „Ostrożnie, to moje serce"



Lista utworów znajdujących się na płycie CD:

1. Ostrożnie, to moje serce – muz. Natalia Sikora, Paweł Stankiewicz, sł. Marek Gaszyński

2. Ego – muz. Natalia Sikora, Paweł Stankiewicz, sł. Natalia Sikora

3. Obudź się mała – muz. Jacek Perkowski, Paco Sarr, sł. Natalia Sikora

4. Przecież mnie znasz - muz. Natalia Sikora, Paweł Stankiewicz, sł. Natalia Sikora

5. Tu Blues! – muz. Paco Sarr, sł. Natalia Sikora

6. Kto kocha – muz. Paco Sarr, sł. Natalia Sikora

7. Korpo potwory – muz. Jacek Perkowski, Paco Sarr, sł. Natalia Sikora

8. W ogniu – muz. Dariusz Kozakiewicz, sł. Natalia Sikora

9. Echo - muz. Dariusz Kozakiewicz, sł. Natalia Sikora

10. Kula - muz. Dariusz Kozakiewicz, sł. Natalia Sikora

11. Fatamorgana - muz. Wojciech Ruciński, sł. Natalia Sikora

12. Paranoja - muz. Paco Sarr, sł. Natalia Sikora