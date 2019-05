Festiwal odbędzie się w dniach 14-17 czerwca. W programie znalazło się 6 koncertów, wystąpi ponad 100 artystów, którzy wykonają ponad 150 piosenek. Telewizja Polska przeprowadzi 700 minut transmisji, a na żywo występy artystów w amfiteatrze w Opolu zobaczy 2,5 tys. widzów.

Pierwszego dnia festiwalu, w piątek, odbędą się dwa koncerty, "Od Opola do Opola" oraz "Debiuty". "Podsumujemy to, co wydarzyło się muzyce w ostatnim roku, będziemy świętować jubileusze, przypomnimy największe przeboje. Na scenie zagoszczą różne style muzyczne, od muzyki tanecznej - w dobrym tego słowa znaczeniu - do muzyki alternatywnej" - powiedział reżyser koncertu "Od Opola do Opola", Konrad Smuga.

Podczas koncertu wystąpi m.in. Majka Jeżowska. Wokalistka zaprosiła wszystkich na świętowanie jubileuszu 40-lat na scenie. Na festiwalu w Opolu, w konkursie premier, wystąpiła po raz pierwszy 1979 roku. "Udało mi się namówić na wspólny występ Krystynę Prońko, z którą wykonam On nie kochał nas. Ostatnią wykonaliśmy ją w 1986 roku. Mam nadzieję, że to będzie wydarzenie emocjonalne" - powiedziała. Jeżowska zaśpiewa również swój największy przebój, "A ja wolę moją mamę".

Pierwszego dnia wystąpią również m.in. Anna Wyszkoni, która zaśpiewa utwór poświęcony Korze i Markowi Jackowskiemu, Roksana Węgiel oraz Golec uOrkiestra, którzy wystąpią wraz z raperem Bedoesem oraz Gromeem.

Drugi koncert pierwszego dnia festiwalu to "Debiuty". Z ponad 500 zgłoszeń finalistów wybrała rada artystyczna w składzie: Magdalena Matyjaszek (Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Miasta Opole), Jarosław Wasik (dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu), Mateusz Matyszkowicz (członek Zarządu Telewizji Polskiej), Konrad Smuga, Artur Orzech oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Pank.

Rada zakwalifikowana m.in. pochodzącego z Armenii Sargisa Davtyana, Jagodę Kret, zespoły Sąstąd i Brudne Gary.

Drugi dzień festiwalu, sobota, to koncert "Premier". Podczas koncertu wystąpią m.in. Olga Bończyk, Patryk Kumór, Izabela Trojanowska oraz Szymon Wydra & Carpe Diem. Zwycięzcę wybierze jury oraz widzowie. Opolskie przeboje sprzed lat, w nowych aranżacjach, przypomną Kasia Moś, Antek Smykiewicz, Kasia Wilk, Sławek Uniatowski i Mateusz Ziółko.

Z kolei podczas koncertu "Walizki moje pełne snów" piosenki z motywem podróży wykonają m.in. Olga Bończyk, Katarzyna Pakosińska i Maciej Miecznikowski. Zaśpiewają piosenki Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty.

Niedziela to koncert "Nie pytaj o Polskę, #30latwolności", w którym wystąpią artyści urodzeni po 1989 r.: Michał Szpak, Margaret, Sarsa, Natalia Nykiel. Obok nich pojawią się artyści, którzy zaśpiewają swoje przeboje z ostatniego 30-lecia. De Mono wykonają "Kochać inaczej". Andrzej Krzywy przypomniał, że zadebiutowali na festiwalu w Opolu 30 lat temu, właśnie tym utworem. Z kolei Maryla Rodowicz zaśpiewa "Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos" oraz "Łatwopalni", jak powiedziała "dla artystów, których z nami już nie ma". Dodała, że to będzie dla niej 39 festiwal w Opolu.

Ostatni dzień festiwalu to koncert z przebojami polskiego big-beatu. Podczas koncertu nazwanego "Scena alternatywna" wykonają je The Dumplings, Basia Wrońska, Lao Che, Rebeka, Tomek Lipiński. W drugiej części koncertu artyści zaprezentują własne piosenki.