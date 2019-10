Organizatorzy podkreślili, że festiwal jest kontynuacją projektu Paderewski Musical zainicjowanego przez Instytut Adama Mickiewicza.

Mateusz Frąckowiak z Teatru Muzycznego w Poznaniu przypomniał, że projekt Instytutu polegał na zorganizowaniu w Stanach Zjednoczonych konkursu na profesjonalny musical poświęcony Paderewskiemu. Zwycięzca, spektakl "Virtuoso" autorstwa Matthew Hardy'ego, będzie miał swoją premierę we wrześniu 2020 roku w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, a następnie ma zostać przeniesiony do USA.

W ramach festiwalu publiczność będzie miała okazję zobaczyć przedpremierowo anglojęzyczny teledysk zapowiadający produkcję. Wystąpi w nim m.in. zespół Teatru Muzycznego. Wśród realizatorów teledysku znaleźli się Paulina Andrzejewska-Damięcka, choreograf i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz The Kissinger Twins - twórcy wielu podobnych projektów w Wielkiej Brytanii i Chinach.

„Ze względu na bezprecedensowy charakter teledysku jego oficjalna premiera będzie miała miejsce w Święto Niepodległości, 11 listopada, w głównych kanałach telewizyjnych oraz w sieciach kinowych” – podkreślił Frąckowiak.

W programie festiwalu znajdą się m.in. koncerty, spektakle, prezentacje, warsztaty oraz dyskusje poświęcone życiu i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego. Gośćmi wydarzenia będą m.in. prof. Carol Martin (profesor Uniwersytetu w Nowym Jorku, recenzentka broadwayowska), Jim O'Quinn (założyciel i wieloletni redaktor naczelny "American Theatre Magazine") oraz Brian Kite (dziekan wydziału teatralnego University of California, LA).

Festiwal potrwa do soboty 19 października. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny; na warsztaty i panele dyskusyjne obowiązują zapisy za pośrednictwem strony internetowej: www.teatr-muzyczny.pl. Na stronie teatru znajduje się także pełny program wydarzenia.

Organizatorami wydarzenia są Teatr Muzyczny w Poznaniu, Instytut Adama Mickiewicza i Miasto Poznań. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa" i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) naukę gry na pianinie rozpoczął jako 12-latek w warszawskim Instytucie Muzycznym. W celu doskonalenia warsztatu dwukrotnie wyjeżdżał do Królewskiej Akademii Muzycznej w Berlinie, gdzie poznał wielu czołowych kompozytorów i wirtuozów owego czasu, m.in. Richarda Straussa, Antoniego Rubinsteina i Pabla de Sarasatego. Kontakty te oraz wpływy Heleny Modrzejewskiej skłoniły go do rozpoczęcia kariery pianisty. Dzięki pierwszemu występowi w Krakowie w październiku 1884 roku zdobył fundusze na wyjazd do Wiednia, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego.

Paderewski był artystą koncertującym na całym świecie, jednym z największych pianistów swojej epoki. W czasie I wojny światowej, wykorzystując liczne znajomości w świecie polityki, wspierał dążenia Polski do odzyskania niepodległości. W 1919 r. jako premier i minister spraw zagranicznych stanął razem z Romanem Dmowskim na czele delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu i podpisał w imieniu Polski traktat wersalski.

PROGRAM FESTIWALU:

16 października / środa

19.00 / Teatr Muzyczny / koncert musicalowy Paddymania

17 października / czwartek

11.00 / Collegium Maius / warsztaty "Uniwersytet jako promotor artystów. Porównanie modeli promocji artystów w Polsce i USA" *

15.00 / Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu / pokaz filmowy Memory Laws

17.00 / Scena na Piętrze / panel dyskusyjny "Paderewski Musical. Co wydarzyło się w Stanach... nie zostaje w Stanach." *

19.00 / Hotel Bazar / recital fortepianowy Przemysława Witka

18 października / piątek

10.00 / Franklin Templeton Investments / panel dyskusyjny "Miasto jako Organizator/Sponsor/Partner kultury. Wpływ kultury na rozwój miast a wpływ miasta na rozwój kultury."

13.00 / VI LO im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Salon Poezji (wydarzenie zamknięte)

15.00 / Teatr Muzyczny / warsztaty "Road to Broadway. O tym, jak powstaje musical i o jego drodze na szczyt." *

19.00 / Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu / opera kameralna Three Paderewskis (wydarzenie towarzyszące)

19 października / sobota

10.00 / Studio Aktorskie STA / warsztaty artystyczne "Kreowanie postaci."

12.00 / Teatr Muzyczny w Poznaniu / Salon Poezji, Pamiętniki Paderewskiego czyta Mateusz Damięcki