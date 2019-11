Dawid Podsiadło to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki. To pierwszy artysta od ponad trzech dekad, który wyprzedał warszawski Stadion Narodowy (wcześniej, jeszcze na Stadionie X-lecia grał w latach osiemdziesiątych Perfect). Kolejne płyty Podsiadły pokrywają się kolejno złotem, platyną, a potem uzyskują status diamentowych.

Z kolei Pro8l3m, mimo gigantycznej popularności w środowiskach hip-hopowych, wciąż uważany jest za projekt undergrundowy, mimo, że dociera do wielu innych sfer słuchaczy. Tak swój fenomen muzycy tłumaczyli w wywiadzie dla nas:

Może dlatego, że jest to dobre jako muzyka, nie jako rap sensu stricte? Ewolucja tego nurtu przebiegła w taki sposób, że stało się to po prostu ciekawe, ponadgatunkowe. To, do czego dążyliśmy – początkowo nieświadomie – to żeby PRO8L3M wychodził poza ramy, żeby tworzyć swój unikalny styl. Nasza retoryka wykorzystuje rap do tego, aby się wypowiadać, ale rozwijamy się w różne muzyczne kierunki. Oczywiście wywodzimy się z rapowego środowiska, jesteśmy jego częścią i to są podwaliny naszej artystycznej tożsamości.