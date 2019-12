Maja Kapłon, właścicielka wspaniałego głosu, od dziecka ma poważne problemy ze zdrowiem, które w ostatnim czasie znowu dały o sobie znać. Po kilkunastu operacjach i rehabilitacji, wszyscy mieli nadzieję, że wokalistka wróci do sił. Tak się niestety nie stało i potrzebna jest kolejna operacja.

Koledzy i koleżanki Mai z programu postanowili dołożyć swoją cegiełkę, by pomóc sfinansować kosztowną operację. Tak powstał pomysł przygotowania kompilacji dedykowanej Mai.

Oddajemy w Wasze ręce płytę, na której znajdują się utwory uczestników programu „The Voice of Poland” oraz „The Voice Kids” - napisali muzycy.

Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na leczenie Mai, wszyscy artyści, których utwory znalazły się na krążku, zdecydowali się przekazać swoje wynagrodzenie na ten cel.

TRACKLISTA:

1. MAJA I DANDYSI – PLAŻA NAD WISŁĄ

2. ROKSANA WĘGIEL – ANYONE I WANT TO BE

3. VIKI GABOR – TIME

4. MARCIN SÓJKA – ZASKAKUJ MNIE

5. SARSA – MODLITWA

6. ANIKA DĄBROWSKA – MAŁE SKRZYDŁA

7. NATALIA ZASTĘPA – ZA PÓŹNO

8. ALICJA SZEMPLIŃSKA - PRAWIE MY

9. MARTA GAŁUSZEWSKA – NIE MÓW MI NIE

10. MICHAŁ SZCZYGIEŁ – NIE MAMY NIC

11. TADEUSZ SEIBERT – NA NIC NIE CZEKAM

12. DARIA RECZEK - NIE POLUBISZ MNIE

13. DAMIAN KULEJ – OSTATNI RAZ

14. MATEUSZ ZIÓŁKO – WHEN A MAN LOVES A WOMAN

15. MICHAŁ SOBIERAJSKI – YOU RAISE ME UP

16. ADAM STACHOWIAK – MAMO

17. DOROTA OSIŃSKA - CALLING YOU

18. NATALIA SIKORA – CRY BABY

19. ZUZA JABŁOŃSKA – WISŁA